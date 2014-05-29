جهود لكشف غموض العثور علي جثة خفير بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور, علي جثة خفير خصوصي داخل مزرعه يعمل بها, بمركز بني مزار, شمال المحافظة.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد إيهاب صبح مأمور مركز شرطة بني مزار, يفيد عثور أهالي قرية نزلة جلف التابعة لدائرة المركز, علي جثة علي شحاته علي 40 سنه, خفير خصوصي, ومقيم بنفس القرية, ملقاه داخل مزرعه موالح يعمل بها.

وبالإنتقال والفحص وجدث الجثة مسجاه علي الأرض, وبها أثار طلقات نارية بالصدر والرقبة, وذلك بمزرعه والح يعمل بها خفيراً خاصاً, وتم التحفظ علي الجثة ومكان الواقعه, وحرر عن ذلك المحضر اللازم, وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات, وتحديد وضبط الجناه, وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.