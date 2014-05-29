بالصور .. في افتتاح بيت ثقافة أطفيح عبد الرحمن يقرر إنشاء مسرح صيفي به

افتتح الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور المهندس أحمد حسين رئيس مجلس مدينة أطفيح نيابة عن د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة، محمد رضا الشينى نائب رئيس الهيئة، شريف الحسينى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى بيت ثقافة أطفيح بفرع ثقافة الجيزة.

بدأ الإفتتاح بتفقد مكتبة الكبار التى تضم سبعة آلاف كتاب، مكتبة للأطفال بها حوالى 5000 آلاف كتاب، قاعة فنون تشكيلية، قاعة محاضرات، قاعة للطفل والمرأة، معرض فن تشكيلى للفنان محمود مبارك، معرض مجسمات، مشغولات يدوية، عرض فنى لفرقة عرب الفيوم البدوية.

وفى كلمته عبر الشاعر سعد عبد الرحمن عن سعادته بإعادة افتتاح هذا البيت، متمنياً أن يكون منارة وقبلة لرواد الثقافة فى المنطقة من الشباب والنشئ، وأن يساهم فى رفع الوعى الثقافى وتحقيق المرجو منه، وطالب من العامين به بضرورة التعاون مع جميع الهيئات الموجودة على أرض أطفيح حتى يكون لما يفعلونه عائد ملموس على أرض الواقع.

كما عبر أيضا المهندس أحمد حسين عن سعادته بإعادة افتتاح البيت، مؤكدا على دعم المحافظة ودعمه الكامل كمجلس مدينة للثقافة وللمثقفين فى أطفيح.

وصرح الكاتب محمد عبد الحافظ بأن الشاعر سعد عبد الرحمن وافق على إقامة مسرح صيفى مفتوح تقدم عليه جميع الأعمال الفنية ليكون متنفساً لهذا المكان ولرواده، موضحا أن إقليم القاهرة خلال الفترة الماضية قام بافتتاح اربعة مواقع بالإضافة إلى هذا البيت وسوف يتم افتتاح خمس آخرين خلال الفترة القادمة هى “مكتبة نادى المقاولون العرب، مسرح قصر ثقافة الجيزة، قصر ثقافة العياط، 15 مايو، مسرح السامر، قصر ثقافة القناطر الخيرية” والأخير هذا يعد اوبرا على فرع النيل فى القليوبية.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية كان قد أنشأ هذا الموقع عام 1996 على مساحة 1000م2 منها 175م2 أبنية والباقى مساحات خضراء بتكلفة إجمالية حوالى مليون ومائتى ألف جنيه، وقامت هيئة قصور الثقافة بصيانته وإعادة ترميمه بتكلفة حوالى مائتى ألف جنيه.