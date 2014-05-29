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دى ماريا : موسم «ريال مدريد» الإسباني كان ممتازا

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دى ماريا : موسم «ريال مدريد» الإسباني كان ممتازا دى ماريا : موسم «ريال مدريد» الإسباني كان ممتازا

ريال مدريد

قال اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بإن موسم فريقه ريال مدريد الإسباني كان ممتازا حيث نجح في الفوز بالكأس العاشرة لدوري الأبطال الأوروبي بجانب كأس إسبانيا رغم اكتفائه بالمركز الثالث في الليجا الإسبانية.

وكان النادي الملكي قد فاز بدوري الأبطال بعد التغلب على جاره أتلتيكو مدريد 4 – 1 في الوقت الإضافي للمباراة النهائية التي أقيمت بملعب النور في لشبونة بالبرتغال كما فاز بالكأس بعد التغلب على الغريم برشلونة في النهائي بهدفين لواحد .

وأضاف دي ماريا في تصريحات لصحيفة ماركا” – الفريق الملكي يستحق العلامة الكاملة “لقد استمتعنا فموسم متميز وقدمنا كل شئ داخل الملعب”.

وأوضح “لقد خسرنا الليجا ولكن اعتقد أن هذا يعود جزئيا إلى تركيزنا على دوري الأبطال ، وأنا لا أعرف كيف يشعر زملائي حيال ذلك لكنني أعتقد إننا تجاهلنا الدوري إلى حد ما”.

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