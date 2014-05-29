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مؤيدى السيسى: سنحتفل بنجاح المشير بإنارة 10 قرى باللمبات الموفرة

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مؤيدى السيسى: سنحتفل بنجاح المشير بإنارة 10 قرى باللمبات الموفرة مؤيدى السيسى: سنحتفل بنجاح المشير بإنارة 10 قرى باللمبات الموفرة

عبدالفتاح

توجهت جبهة “مؤيدى السيسى” الحملة الرئاسية الشعبية، بخالص الشكر والتقدير لكل أعضاء الجبهة فى الداخل والخارج وللشعب المصرى بكل أطيافه، على مجهودهم المبذول من أجل إنجاح العملية الانتخابية.

وقال بشير حمد، أمين عام الجبهة، فى تصريحات صحفية، إن احتفالهم بنجاح السيسى سيكون بطريقة المشير، وهى العمل من أجل الوطن، مؤكداً أن الاحتفال سيكون بإنارة 10 قرى على مستوى الجمهورية باللمبات الليد الموفرة، للمساهمة فى حل مشكلة الكهرباء.

وأشار الأمين العام للجبهة إلى أن الجبهة ستتخذ طريقا للعمل الاجتماعى مع المواطنين فى الشارع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنهم يدرسون إمكانية تكوين حزب سياسى.

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