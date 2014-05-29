رسمياً نتائج السويس: السيسى 166 ألف و582 صوت مقابل 6 آلاف و802 صوت لصباحى

قال المستشار وائل إبراهيم، رئيس محكمة السويس واللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالمحافظة إنهم قاموا، صباح اليوم، بتسليم اللجنة العليا بالقاهرة محاضر الفرز للجان العامة والفرعية ونتيجة المحافظة بشكل رسمي من أجل بدء تجميع النتائج على مستوي الجمهورية وواعلان النتائج الرسمية.

وأضاف المستشار وائل أبراهيم أنه يقدم بالشكر لكل القضاة باللجان الفرعية والعامة وبغرفة العمليات على مجهودهم الكبير خلال 3 ايام من الأشراف على عملية الانتخابات .

ووجه لجميع القضاة التحية والتقدير على مجهودهم الشاق وتحملهم عبئ ومجهود الاشراف على الانتخابات لليوم الثالث.

يذكر أن حي الأربعين وهو الحي الأكبر بمحافظة السويس بلغت نسبة التصويت فيه للمشير عبد الفتاح السيسي كما صرح المستشار الدكتور عادل فؤاد رئيس اللجنة العامة للحي 97.3 % ، مؤكدا أن العملية الانتخابية بالسويس شهدت نزاهة وشفافية غير مسبوقة وتعاون تام وكامل بين اللجنة العامة للانتخابات وقوات الجيش والشرطة والمواطنين.

كانت أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالسويس حصول المشير عبد الفتاح السيسى على 166 ألفا و582 صوتا مقابل حصول حمدين صباحى على 6 آلاف و802 صوت.

وبلغت نسبة الحضور 46% حيث حضر 187 ألفا و135 ناخبا وبلغت الأصوات الصحيحة 173 ألفا و677 صوتا والباطل 13 ألفا و458 صوتا.