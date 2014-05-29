أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رسمياً نتائج السويس: السيسى 166 ألف و582 صوت مقابل 6 آلاف و802 صوت لصباحى

Google+ Print
رسمياً نتائج السويس: السيسى 166 ألف و582 صوت مقابل 6 آلاف و802 صوت لصباحى رسمياً نتائج السويس: السيسى 166 ألف و582 صوت مقابل 6 آلاف و802 صوت لصباحى

 

عمليات الفرز فى انتخابات الرئاسة – أرشيفية

قال المستشار وائل إبراهيم، رئيس محكمة السويس واللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالمحافظة إنهم قاموا، صباح اليوم، بتسليم اللجنة العليا بالقاهرة محاضر الفرز للجان العامة والفرعية ونتيجة المحافظة بشكل رسمي من أجل بدء تجميع النتائج على مستوي الجمهورية وواعلان النتائج الرسمية.

وأضاف المستشار وائل أبراهيم أنه يقدم بالشكر لكل القضاة باللجان الفرعية والعامة وبغرفة العمليات على مجهودهم الكبير خلال 3 ايام من الأشراف على عملية الانتخابات .

ووجه لجميع القضاة التحية والتقدير على مجهودهم الشاق وتحملهم عبئ ومجهود الاشراف على الانتخابات لليوم الثالث.

يذكر أن حي الأربعين وهو الحي الأكبر بمحافظة السويس بلغت نسبة التصويت فيه للمشير عبد الفتاح كما صرح المستشار الدكتور عادل فؤاد رئيس اللجنة العامة للحي 97.3 % ، مؤكدا أن العملية الانتخابية بالسويس شهدت نزاهة وشفافية غير مسبوقة وتعاون تام وكامل بين اللجنة العامة للانتخابات وقوات الجيش والشرطة والمواطنين.

كانت أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالسويس حصول المشير عبد الفتاح السيسى على 166 ألفا و582 صوتا مقابل حصول حمدين صباحى على 6 آلاف و802 صوت.

وبلغت نسبة الحضور 46% حيث حضر 187 ألفا و135 ناخبا وبلغت الأصوات الصحيحة 173 ألفا و677 صوتا والباطل 13 ألفا و458 صوتا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج