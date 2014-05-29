محافظ القاهرة : صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حريق البساتين

قرر محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد ، اليوم الخميس ، حصر كافة المضارين من حريق عقار البساتين ، وتوفير أماكن استضافة لهم ، مع سرعة صرف تعويضات لأسر المتوفيين والبالغ عددهم 7 أشخاص وأربعة مصابين .

وكان محافظ القاهرة قد تلقى بلاغاَ من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عن اندلاع حريق بأحد العقارات بحي البساتين، وأصدر تعليماته الفورية بإبلاغ كافة الجهات المعنية ( الحماية المدنية ـ الإسعاف ـ الشرطة ـ الكهرباء ـ المياة ) بسرعة الإنتقال للسيطرة على الحريق ، وتوجيه نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورئيس الحى بالتواجد بموقع الحادث ، وموافاته بتقرير عاجل عن العقار المضار وملابسات الحريق .

وتبين أن الحريق شب بالدور الأراضي بالعقار رقم 40 شارع عبد الباسط البحراوى المتفرع من شارع محمد عبد العاطى بعزبة الطحاوى بالبساتين والمستخدم كمخزن غير مرخص لخلط الزيوت ، ونتيجة تعامل أصحاب المخزن بنيران داخله تسبب في اندلاع النيران التي أتت على العقار بالكامل ، وامتدت إلى العقارين المجاورين رقمي 36 و39 وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي تسبب في وفاة 7 أفراد وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات القصر العيني وأحمد ماهر لإصابتهم بالاختناق وحروق .

وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة هندسية فوراَ لمعاينة العقارات المضارة من الحريق ، والتي قررت إخلاء العقارات أرقام 36 و38 و40 إخلاء تحفظى من الأرواح دون المنقولات لإعادة المعاينة بعد الانتهاء من عمليات التبريد .

أ ش أ