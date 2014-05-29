محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 84%

اعتمد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإبتدائية بحضور فاطمة خضر، وكيل وزارة التعليم، والجوهري سراج، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وقالت فاطمة خضر، وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان 78 ألفا و487 طالبا وطالبة ونجح منهم 66 ألفا و343 طالبا بنسبة نجاح 84.53%، وأضافت: إن العشرة الأوائل من عدة إدارات تعليمية، وحصل طالبان على الدرجة النهائية وهما أمجد حمدي صبحي الشقفي مدرسة دار التربية الإسلامية بإدارة غرب طنطا، والأول مكرر الطالب أحمد فتحي صلاح طه شعلان مدرسة الإصلاح المشتركة بإدارة شرق طنطا، وحصل ثلاثة طلاب على المركز الثاني وهم إنجي حاتم حسن إدارة كفر الزيات، ومنة الله محمد فتحي إدارة شرق المحلة، وعلي سامح الشنباري إدارة غرب المحلة، والمركز الثالث إيمان أيمن سراج إدارة شرق طنطا، ويارا محمد سيد أحمد إدارة زفتى، ولميس عصام المتولي إدارة زفتى، ورانسي محمد خفاجي إدارة شرق طنطا، وجالا زوزو محروس توما جرجس إدارة غرب طنطا، وآية جمال طلعت إدارة كفر الزيات.