خبير إعلامي: خطاب صباحي جاء مبالغًا فيه بسبب «صدمته من النتيجة»

قال خبير إعلامى إن خطاب المرشح الرئاسى حمدين صباحى، اليوم، الخميس، جاء مبالغاً فيه مُرجعاً ذلك إلى صدمته الكبيرة لخسارته بهذا الفارق غير المتوقع فى الأصوات.

وأضاف – فى تصريح خاص لـ «أونا» – أن الفارق الكبير بين المرشحين سبب صدمة للمرشح الخاسر حمدين صباحي، مؤكدا أن الاخير تسرع في القاء الخطاب قبل اعلان النتيجة رسميا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وكان المرشح الرئاسى حمدين صباحى قد وجه خطاباً عصر اليوم تعليقاً المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، قال فيه الأرقام المعلنة عن نسبة المشاركة فى الانتخابات إهانة لذكاء المصريين، وأنه لن يقبل بأى منصب تنفيذى فى السلطة وسيناضل فى صفوف المعارضة، وأضاف أنه يحترم إختيار الشعب ويقر بخسارته فى الانتخابات الرئاسية.