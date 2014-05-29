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السلطات التركية تخصص 25 ألف شرطي لتأمين ذكرى أحداث “جيزي بارك”

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السلطات التركية تخصص 25 ألف شرطي لتأمين ذكرى أحداث “جيزي بارك” السلطات التركية تخصص 25 ألف شرطي لتأمين ذكرى أحداث “جيزي بارك”

أحداث “جيزي بارك”

ترأس مدير أمن إسطنبول سلامي آلتن أوك اجتماعا خصص لدراسة كافة التدابير التي تتخذ في اسطنبول عامة وفي (ميدان تقسيم) خاصة خلال التجمعات المتوقعة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لأحداث متنزه جيزي بارك في الحادي والثلاثين من مايو الجاري.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة (خبر تورك) اليوم الخميس أن مديرية أمن اسطنبول اتخذت قرارا بتخصيص 25 ألف شرطي و50 سيارة تدخل سريع لحماية المناطق الحساسة وميدان تقسيم بإسطنبول مع إلغاء كافة عطلات العاملين من رجال الأمن.

وفي سياق متصل ، أكد محافظ اسطنبول حسين عوني موطلو أنه سيتم اتخاذ بعض التدابير الأمنية من أجل التصدي لأي أوضاع سلبية ، مشيرا إلى الإصرار على عدم السماح لأي جهة من الجهات بالإقدام على خطوات خاطئة تكرر نفس الأحداث المأساوية التي وقعت العام الماضي.

أ ش أ

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