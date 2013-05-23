وزير التموين يؤكد انتهاء أزمة السولار

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور باسم عودة، انتهاء أزمة السولار التى كانت تواجه مصر خلال الفترة الماضية، وقال عودة - فى مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم، إن الدولة تسير فى خطوات جادة لحسم مشكلة تهريب السولار، وتحقيق النجاح فى مكافحة تهريبه، مؤكدا فى الوقت نفسه على عدم وجود أزمة فى البنزين من الأساس.

وفيما يخص إنتاج القمح، أكد وزير التموين أن القمح هو المحصول الإستراتيجى الأول فى مصر وركيزة من ركائز الأمن القومى، وقال عودة إن إحصائيات وزارة الزراعة تشير إلى أن لدى مصر إنتاجية مابين 9 و5ر9 مليون طن هذا العام، نتيجة زيادة المساحة المزروعة هذا العام إلى 10%، حيث زادت المساحة المزروعة من 1ر3 مليون فدان إلى 4ر3 مليون فدان، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف وزير التموين أنه يولى اهتماما كبيرا بالزيارات الميدانية، وأن المواطنين يشعرون بالسعادة لارتفاع مستويات الإنتاج، مؤكدا أن الدولة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال الأربعة أعوام القادمة.

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