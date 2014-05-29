بان كي مون: الأمم المتحدة لا تستطيع بمفردها حل المشكلة بين الخرطوم وجوبا

اعتمد مجلس الأمن قرارا بالإجماع بتمديد ولاية القوة الأمنية المؤقتة في منطقة إبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا لمدة 4 شهور.

وتعهد أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير قدمه، الخميس، اإلي أعضاء المجلس بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة سوف تستغل فترة الأربعة شهور المقبلة في مواصلة التشاور مع حكومتي السودان وجنوب السودان ومع إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

وقال بان كي مون، في تقريره، إن هناك احتمالات لتجدد أعمال العنف بين السودان وجنوب السودان خلال موسمي الجفاف والهجرة 2014و2015.

وأضاف أن استمرار وجود قوات مسلحة من جنوب السودان وميليشيات مسلحة من السودان في منطقة إبيي المتنازع عليها بين البلدين يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة ، وأدي الي زيادة خطيرة في الأعمال الإجرامية.

وأشار الأمين العام الي ضرورة أن يتوصل الجانبان إلي ترتيبات إدارية مشتركة وترتيبات لحفظ النظام والقانون تحتاج إليها لمواجهة الوضع الأمني، والذي وصفه بأنه أصبح «خانقا».