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المصريون يحتلون المركز الثانى فى عدد العاملين فى الكويت

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المصريون يحتلون المركز الثانى فى عدد العاملين فى الكويت المصريون يحتلون المركز الثانى فى عدد العاملين فى الكويت

احتلت العمالة المصرية المركز الثانى بعد الهند فى عدد العاملين فى الكويت بعدد أكثر من 456 ألف عامل، وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للهجرة عن إعداد الوافدين فى البلاد، أن العمالة الهندية تأتى فى المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها أكثر من 653 ألف عامل، بينما جاءت العمالة البنجالية فى المركز الثالث بعدد أكثر من 189 ألف عامل، وفى المركز الرابع كانت العمالة الفيليبينية بأكثر من 144 ألف عامل، وفى المركز الخامس العمالة السورية بعدد 131 ألف عامل، والمركز السادس العمالة الباكستانية بعدد 119 ألف عامل، والمركز السابع العمالة السيلانية بأكثر من 110 آلاف عامل.

يذكر أن 96 فى المائة من سكان الكويت من الوافدين، وأظهر آخر تعداد للسكان فى الكويت أن عددهم الإجمالى قد بلغ فى نهاية عام 2012 نحو 3 ملايين و824 ألف نسمة، وبلغ إجمالى عدد العاملين من الوافدين نحو 2 مليون و311 ألف عامل، أى ما نسبته نحو 60.7% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33% من إجمالى عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت73.4%، وقد تراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية، فى مجموع عدد العاملين فى الكويت، من نحو 17.5% فى نهاية عام 2011، إلى 17.1% فى النصف الأول من عام 2012.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية قد اتخذت قرارا فى مارس الماضى بتقليص أعداد العمالة الهامشية والسائبة التى طالما شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان، مما يستوجب تقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى تخفيض العدد إلى مليون عامل خلال عشر سنوات.

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مصر 365