صحيفة إسبانية: سيرخيو راموس «رئيساً لمصر»

صحيفة «ماركا» الإسبانية، سلطت الضوء على ظاهرة إبطال الأصوات فى انتخابات الرئاسة المصرية، ونشرت خبرا حول قيام أحد الناخبين بإبطال صوته، من خلال اختياره الإسبانى سيرخيو راموس، مدافع نادى ريال مدريد، فى بطاقة التصويت ورسم كأس دورى أبطال أوروبا، وكلمة «هلا مدريد»، احتفالا بفوز الماتادور بلقبه العاشر على حساب «أتلتيكو مدريد».

وقالت الصحيفة الإسبانية، فى تقرير عن الانتخابات المصرية، إن «ظاهرة إبطال الأصوات، من قبل بعض الرافضين للمرشحين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، دفعت البعض إلى ترشيح نجوم كرة القدم لرئاسة مصر، أبرزها قيام مشجع مدريدى بترشيح (راموس)، صاحب هدف التعادل فى مرمى أتلتيكو مدريد، بنهائى دورى أبطال أوروبا، الذى فتح الباب أمام تتويج الملكى باللقب بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث رأى البعض أنه المنقذ لمصر، مثلما أنقذ «الفريق الملكى»- على حد وصف الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن ناخبا آخر اختار «رونالدو»، فى بطاقة التصويت الانتخابى، حيث كتب أحد المصوتين: «رونالدو رئيسًا لمصر»، وقام آخر بترشيح فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد.

كما رصدت الصحيفة سخرية أحد الناخبين بترشيحه نجم منتخب مصر والنادى الأهلى المعتزل، محمد أبوتريكة، لرئاسة مصر.

وأبرزت ما سمته «حالة الجدل التى شهدها الشارع المصرى بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، بتمديد الاقتراع ليوم ثالث، نظرا للإقبال الضعيف للناخبين على مدار اليومين»،

وأضافت أن المؤشرات كانت تسير نحو فوز المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، فى الانتخابات.