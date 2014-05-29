أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

صحيفة إسبانية: سيرخيو راموس «رئيساً لمصر»

  • مصر
  • 4
Google+ Print

صحيفة «ماركا» الإسبانية، سلطت الضوء على ظاهرة إبطال الأصوات فى انتخابات الرئاسة المصرية، ونشرت خبرا حول قيام أحد الناخبين بإبطال صوته، من خلال اختياره الإسبانى سيرخيو راموس، مدافع نادى ريال مدريد، فى بطاقة التصويت ورسم كأس دورى أبطال أوروبا، وكلمة «هلا مدريد»، احتفالا بفوز الماتادور بلقبه العاشر على حساب «أتلتيكو مدريد».

وقالت الصحيفة الإسبانية، فى تقرير عن الانتخابات المصرية، إن «ظاهرة إبطال الأصوات، من قبل بعض الرافضين للمرشحين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، دفعت البعض إلى ترشيح نجوم كرة القدم لرئاسة ، أبرزها قيام مشجع مدريدى بترشيح (راموس)، صاحب هدف التعادل فى مرمى أتلتيكو مدريد، بنهائى دورى أبطال أوروبا، الذى فتح الباب أمام تتويج الملكى باللقب بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث رأى البعض أنه المنقذ لمصر، مثلما أنقذ «الفريق الملكى»- على حد وصف الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن ناخبا آخر اختار «رونالدو»، فى بطاقة التصويت الانتخابى، حيث كتب أحد المصوتين: «رونالدو رئيسًا لمصر»، وقام آخر بترشيح فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد.

كما رصدت الصحيفة سخرية أحد الناخبين بترشيحه نجم منتخب مصر والنادى الأهلى المعتزل، محمد أبوتريكة، لرئاسة مصر.

وأبرزت ما سمته «حالة الجدل التى شهدها الشارع المصرى بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، بتمديد الاقتراع ليوم ثالث، نظرا للإقبال الضعيف للناخبين على مدار اليومين»،

وأضافت أن المؤشرات كانت تسير نحو فوز المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، فى الانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي