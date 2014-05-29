أنجيلا ميركل أقوى امرأة في العالم

يبدو أنّ المستشارة الألمانية Angela Merkel لا تزال تُحافظ على قوّتها وشخصيّتها المميّزة، حيث حلّت أوّلاً في قائمة أقوى النساء في العالم، للمرة الـ4 على التوالي، والـ9 في 10 أعوام، وفقا لترتيب مجلة Forbes لعام 2014.

فقد تصدّرت Angela القائمة الأولى في عام 2005، بعد أن أصبحت مستشارة، ثمّ تصدّرت الترتيب الأوّل سنوياً، باستثناء عام 2010، عندما حلّت في المرتبة الـ4، ثمّ لم تلبث أن عادت لتشغل موقع أقوى سيّدة لمدّة 4 أعوام على التوالي.

وجاءت في المرتبة الثانية Janet Yelle، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في الولايات المتحدة، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب Melinda Gates، التي حافظت على مركزها، لتحلّ Michelle Obama في المرتبة الـ8.

وجاءت الإعلامية Oprah Winfrey في المرتبة الـ14، بينما حلّت المذيعة الشهيرة Ellen DeGeneres في المرتبة الـ46.

وبرغم أنّ نجمات هوليوود لم يذكرن في أوّل 10 مراتب، إلا أنهنّ استطعن أن يكنَّ ضمن اللائحة المؤلفة من 100 امرأة.

فقد احتلت Beyonce المرتبة الـ17، وبعدها النجمة Sofia Vergara في المرتبة الـ32، فيما جاءت Angelina Jolie في المرتبة الـ50، والنجمتان Shakira و Lady Gaga في المركزين 58 و67 على التوالي.

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