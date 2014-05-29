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شقيقة سعاد حسني لدوللي شاهين: منح نفسك لقب "السندريلا" لن يسلبه من شقيقتي

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شقيقة سعاد حسني لدوللي شاهين: منح نفسك لقب "السندريلا" لن يسلبه من شقيقتي شقيقة سعاد حسني لدوللي شاهين: منح نفسك لقب "السندريلا" لن يسلبه من شقيقتي

الجمعة 30-05-2014 05:28

أعربت جانجاه شقيقة الفنّانة الرّاحلة سعاد حسني عن دهشتها من منح دوللي شاهين لنفسها لقب "السندريلا"، وشدّدت على أنّ الجّمهور هو من يعطي الألقاب وليس الشخص هو يمنحه لنفسه، تماماً كما حدث مع سعاد حسني"السندريلا الحقيقة"، مشيرةً إلى أنّ الجمهور منّحها لقب "سندريلا الشاشة العربية" منذ أنّ بدأت مشوارها الفنّي.

وتابعت جانجاه قائلة: "إذا رأت دوللي أنّها تستحق اللّقب فلتأخذه، ولكنه لن يُسلب من سعاد أبداً".

الجدير ذكره أنّ اللبنانية دوللي شاهين تصرّ في الفترة الأخيرة على إلصاق لقب "السندريلا" بها، حيث ترسل كافة بياناتها الإعلامية لوسائل الإعلام مرفقة بهذا اللّقب. وبسبب هذه البيانات تعرّضت لهجمات شديدة على مواقع التّواصل الاجتماعي من عدد من الصحافيين الذين طالبوها بعدم التّشبه بالسندريلا سعاد حسني.

 

 

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