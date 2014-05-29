بالفيديو.. بعد كم يوم هتحاسب السيسى؟ مواطنون: إحنا مصدقينه وهنشتغل معاه ومش هنكرر الـ100 يوم

يطلق المرشحون للانتخابات الرئاسية في مصر وعودا تبدو بالنسبة للكثيرين غريبة وبعيدة عن الواقع الاقتصادى والاجتماعي، ما يجعل المواطنون يكشفون فشلهم فى بداية حكمهم، وهو ما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى أطلق برنامج الـ"100 يوم"، للنهوض بالدولة، أى بعد 3 أشهر من حكمه.

مصر تنتظر رئيسا جديدا، يتولى زمام أمورها نهاية الشهر القادم، وتشير كل المؤشرات الأولية لفرز الاصوات فى الانتخابات الرئاسية، بفوز المشير عبد الفتاح السيسى، بالرئاسة، ما يطرح تساؤلا هل ينتظر الشعب ويصبر على المشير أم يتنفض مثلما كشف مرسى والإخوان، ويطالب بإسقاطه.

«فيديو7» قناة اليوم السابع المصورة، استطلعت آراء المواطنين حول المدة التى سيمنحوها للسيسى، لمحاسبته على وعوده؟.

بداية.. قالت منال مصطفى، إن السيسى، يستحق أن يمنح فرصة لاتقل عن سنة أو سنتين، مشيرة إلى حجم "التركة" التى ورثها من خراب وفساد على مدى السنين الماضية، واصفة وعود الرئيس المعزول محمد مرسى بنظام الـ"100يوم" بـ"الضحك على الدقون".

ومن جانبه، أكد محمد حسن، أن المرشحين للرئاسة لا ينفذون وعودهم التى قطعوها على أنفسهم، قائلا: "مرسى وحقق فشل ذريع، والمرة دى لازم كلنا نشتغل مع الرئيس السيسى ونديله مهلة معقولة تناسب حجم الملفات التى تنتظره من إرهاب وعدالة اجتماعية وتعليم وغيرها من أزمات المصريين".

ورأت عزى إبراهيم، أن الشعب المصرى أجبر السيسى على المشاركة فى سباق الرئاسة، وبالتالى لا يجوز أن نرصد له الأخطاء، ولابد أن نمنحة الفرصة كاملة للتنمية.

بينما وصف عبد العال محمد، المشير عبد الفتاح السيسى، بـ"الصادق" فى وعوده، قائلا: "من أعطى لنفسه مهلة السنتين لأنه يعلم جيدا عدم مصداقية ما يسمى المائة يوم".

وأشار محمد، إلى أن السيسى سيعمل على تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع.

واستنكر وجدى السيد، دعوات الخروج فى مظاهرات ضد الرئيس السيسى، قائلا: "مش كل سنة هنشيل رئيس ونجيب رئيس تانى، تعبنا من الثورات، مينفعش نتربص به ونرصد له الأخطاء"، مشيرا إلى محاولات الإخوان لعرقلة الرئيس القادم لإفشاله من خلال إشعال الرأى العام ضده للقيام بثورة أخرى.