أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. أهالى الجمالية للسيسى: "ساعدناك بقلوبنا ورحنا عشان تقضى على الإرهاب"

Google+ Print
بالفيديو.. أهالى الجمالية للسيسى: "ساعدناك بقلوبنا ورحنا عشان تقضى على الإرهاب" بالفيديو.. أهالى الجمالية للسيسى: "ساعدناك بقلوبنا ورحنا عشان تقضى على الإرهاب"

أعرب أهالي حارة البرقوقية، بمنطقة الجمالية مسقط رأس المشير عبد الفتاح السيسى، عن سعادتهم لإكتساح المشير الانتخابات الرئاسية.

بداية، وجه الحاج محمد، لكاميرا "7" قناة اليوم السابع المصورة، رسالة إلى السيسى، قائلا:"مليون ألف مبروك وربنا يقويك على اللى أنت فيه".

وقالت سيدة من أهالى حارة البرقوقية: "أنا متفائلة بيك، ومصر بإذن الله هتزدهر على أيد المشير وبلدنا هتبقى بخير طول ماهو بيحكم ".

وتابعت سيدة أخرى: "أنا بهنئ مصر كلها والشعب المصرى، وبقول للسيسى إحنا بنحبك أوى وساعدناك بقلبنا وبروحنا ودمنا ونفسنا تعمل كل اللى نفسنا فيه وبطلب منك تقضى على الإرهاب والفقر لأن الإرهاب هو اللى جعل مصر كلها حياتها سودة".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي