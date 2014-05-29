بالفيديو.. أهالى الجمالية للسيسى: "ساعدناك بقلوبنا ورحنا عشان تقضى على الإرهاب"

أعرب أهالي حارة البرقوقية، بمنطقة الجمالية مسقط رأس المشير عبد الفتاح السيسى، عن سعادتهم لإكتساح المشير الانتخابات الرئاسية.

بداية، وجه الحاج محمد، لكاميرا "فيديو7" قناة اليوم السابع المصورة، رسالة إلى السيسى، قائلا:"مليون ألف مبروك وربنا يقويك على اللى أنت فيه".

وقالت سيدة من أهالى حارة البرقوقية: "أنا متفائلة بيك، ومصر بإذن الله هتزدهر على أيد المشير وبلدنا هتبقى بخير طول ماهو بيحكم مصر".

وتابعت سيدة أخرى: "أنا بهنئ مصر كلها والشعب المصرى، وبقول للسيسى إحنا بنحبك أوى وساعدناك بقلبنا وبروحنا ودمنا ونفسنا تعمل كل اللى نفسنا فيه وبطلب منك تقضى على الإرهاب والفقر لأن الإرهاب هو اللى جعل مصر كلها حياتها سودة".