بالفيديو .. «شيشة» تتسبب فى حريق مخزن للوقود ووفاة 7 أشخاص بالبساتين

التقت كاميرا "فيديو7" قناة اليوم السابع المصورة، بشهود عيان على الحريق الذى نشب فى مخزن زيوت ووقود عشوائى فى الطابق الأرضى من عقار بشارع عبد الباسط البحراوى المتفرع من شارع الزهور دائرة قسم البساتينوالذى أدى إلى وفاة 7 أشخاص منهم 3 عمال كانوا فى المخزن أجبرتهم النيران للدخول إلى دورة مياه ومن شدة الأدخنة الكثيفة التى كانت بداخل الدورة حدثت لهم حالات اختناق مما أدى إلى وفاتهم فى الحال.

وكان مسن فى الطابق الأول وسيدة وطفلتاها كانوا فى الطابق الأخير، ومن كثافة الأدخنة أدت لاختناقهم ووفاتهم متأثرين بها وتم نقلهم للمستشفى

وأكدوا أن "شيشة" صاحب مخزن زيوت ووقود التى كان يستخدمها أمام المخزن هى سبب الحريق.