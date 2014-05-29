بعثة الاتحاد الافريقى تشيد بحياد الحكومة المصرية فى تنفيذ المسار الديمقراطى

أعرب محمد الامين ولد جيج رئيس وزراء موريتانيا السابق رئيس بعثة الاتحاد الافريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية عن شكره للحكومة المصرية على توفيرها كافة وسائل إنجاح مهمة وفد الاتحاد الأفريقى فى متابعة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى الفترة من 26 – 28 مايو الجارى ، مشيداً بما لمسه الوفد من التزام الحكومة بتعهداتها باستكمال تنفيذ المسار الديمقراطى بحياد وتجرد ، فضلاً عن المؤشرات الأولية التى وردت إليه من أعضاء لجنته تدل على حياد المؤسسات الحكومية خلال العملية الانتخابية.

وقال مجلس الوزراء أن ولد جيج أكد أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تكريس الديمقراطية واجتياز المرحلة الصعبة ، وأكد المهندس إبراهيم محلب خلال اللقاء على أن الحكومة عاهدت الله وشعب ومصر العظيم على التزام الحيدة بين المرشحين وعدم التدخل مطلقاً فى سير العملية الانتخابية ، وقد لمس الجميع أن الحكومة أوفت بوعودها والتزمت بما تعهدت به ، وهو ما كان له أكبر الأثر فى خروج الانتخابات بهذا الشكل النموذجى غير المسبوق.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بعد أن قام شعب مصر بالتصويت لاختيار رئيس الجمهورية وفق إرادة حرة ، وتحت إشراف قضائى كامل ، ومتابعة إقليمية ودولية ، فإن مصر تتطلع إلى استئناف أنشطتها فى الاتحاد الأفريقى فى أقرب وقت ممكن.

أ ش أ