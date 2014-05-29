بان كي مون: الأمم المتحدة لا تستطيع بمفردها حل المشكلة بين الخرطوم وجوبا

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بتمديد ولاية القوة الأمنية المؤقتة في منطقة ايبي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا لمدة 4 شهور.

وتعهد أمين عام الأمم المتحدة في تقرير قدمه اليوم الي أعضاء المجلس بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة سوف تستغل فترة الأربعة شهور المقبلة في مواصلة التشاور مع حكومتي السودان وجنوب السودان ومع أثيوبيا والإتحاد الأفريقي.

وقال بان كي مون في تقريره إن هناك احتمالات لتجدد أعمال العنف بين السودان وجنوب السودان خلال موسمي الجفاف والهجرة 2014/2015.

وأضاف في تقريره ـ الذي ناقشه أعضاء المجلس اليوم ـ إن استمرار وجود قوات مسلحة من جنوب السودان وميليشيات مسلحة من السودان في منطقة ايبي المتنازع عليها بين البلدين يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة ، وأدي الي زيادة خطيرة في الأعمال الإجرامية.

وأشار الأمين العام الي ضرورة أن يتوصل الجانبان الي ترتيبات ادارية مشتركة وترتيبات لحفظ النظام والقانون تحتاج اليها لمواجهة الوضع الأمني الراهن في ايبي والذي وصفه بأنه أصبح خانقا.

ودعا تقرير الأمين العام حكومتي البلدين الي استئناف اجتماعات لجنة المراقبة المشتركة في ايبي والاتفاق علي وجه السرعة مع القبائل بشأن ايجاد آلية لمراقبة الأسلحة الصغيرة لجعل منطقة ايبي “خالية من الأسلحة”، وذلك فقا لقرار اللجنة الصادر في مايو من العام الماضي.

وشدد بان كي مون علي أهمية دعم استئناف الحوار بين القبائل وبين الإدارة المشتركة في ايبي تحت اشراف لجنة المراقبة المشتركة في ايبي ، وقال إن غدا كانت حكومتا السودان وجنوب السودان غير راغبتين في ذلك.

وطالب حكومتي البلدين بالوفاء بالتزاماتهما بشأن العمل الجدي والمشترك بغية التوصل الي حل في الشهور الأربعة المقبلة.

> أ ش أ