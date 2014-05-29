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الصحة السعودية : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 187 والإصابات إلى 568

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الصحة السعودية : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 187 والإصابات إلى 568 الصحة السعودية : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 187 والإصابات إلى 568

أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 187 حالة وفاة والإصابات إلى 568 بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ، وذلك منذ ظهور المرض في السعودية في سبتمبر 2012.

وقالت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ إن العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 3 حالات وبلغ العدد الكلي للوفيات حالة واحدة (ضمن الحالات المسجلة سابقا) ليرتفع عدد الإصابات إلى 568 ، توفى منهم 187 شخصا حتى الآن”.

وأضافت أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا بلغت 3 حالات ، مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحى للحالات المصابة هو 3 حالات مستقرة بمناطق الرياض والمدينة المنورة وحفر الباطن.

أ ش أ

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