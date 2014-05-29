اتحاد الغرف السياحية يطالب الشعب المصرى بالتوحد خلف رئيسه الجديد

وجه الاتحاد المصري للغرف السياحية الشكر إلى الشعب المصرى العظيم على المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية والتي ظهرت نتائجها الأولية منذ ساعات ، وطالب الشعب بالتوحد خلف رئيس مصر الجديد ، والعمل جميعا على النهوض بهذا الوطن والإرتفاع به إلى مصاف الدول الكبرى وفق المكانة التى تليق بتاريخه بأمل كبير في الله ونظره جادة إلى المستقبل تنبذ كل الخلافات.

وطالب الاتحاد ـ في بيان اليوم ـ رئيس مصر الجديد الذى اختاره الشعب أن يضع المصلحة العليا للوطن والمصلحة العليا لأبنائه نصب عينيه وأن يعمل جاهدا ليل نهار على تحقيق كل متطلبات أبنائه التى عبروا عنها في ثورتهم العظيمة ، مؤكدين له أن القطاع السياحى وهو يتطلع إليه في تقدير أهمية هذا القطاع وفي العمل على تنميته وتنشيطه يؤكد له أن أبناء هذا القطاع سوف يكونون في مقدمة الداعمين له بالمشورة والعمل على تحقيق صالح هذا القطاع وصالح الوطن العزيز.

وأكد على ضرورة أن يعمل كل أبناء القطاع السياحى خلال المرحلة المقبلة بكل جهد وإقتدار لإستعادة الحركة السياحية إلى سابق عهدها والتقدم إلى الأمام من خلال خبرتهم الكبيرة في السوق الدولى وإدراكهم للآليات الحديثة لتنشيط هذا السوق وأن نعمل جميعا في إطار من الحب والتعاون.

وثمن الاتحاد دور القوات المسلحة والشرطة الذين نجحوا بتضافر جهودهم فيما قدموه من جهد وما برعوا فيه من تنظيم وتعاون فيما بينهما لتأمين العملية الإنتخابية من كافة الأخطار التى كانت تهددنا حتى مرت بسلام وأمان وسط مظاهر عظيمة من الإحترام والتيسير على أبناء الشعب من الناخبين.

وأشاد الاتحاد برجال القضاء الذين أشرفوا على العملية الإنتخابية حتى تمت بصورة نزيهة شهدت لها كل المنظمات الوطنية والدولية التى شاركه فى مراقبة العملية الإنتخابية.

وأكد الاتحاد على الدور الكبير الذى قام به الإعلام المصري من توعية للمواطنين من خلال التعريف بالمرشحين وبالتحديات التى يواجهها الوطن وأهمية المشاركة السياسية فضلا عن دوره في تعريف المرشحين بأهمية القطاع السياحى ووضعه في أولويات اهتماماته.

أ ش أ