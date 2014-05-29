حزب الوفد يهنىء الشعب المصري بفوز “السيسى” ويتمنى استمرار نضال صباحى

أصدر حزب الوفد اليوم بيانا تقدم فيه بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم ، مؤكدا أنه أثبت بحسه الوطني قدرته دائما على أن يكون قائدا ومعلما لكل الساسة والنخبة.

وتقدم الحزب في بيانه بالشكر والتقدير الي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الذين أثبتوا كفاءة واقتدارا لا تستطيعها أكبر الدول قوة وقدرة وامكانيات وأثبتوا للعالم أن الدولة المصرية قوية أبية عصية على كل من يحاول إرهاب أو تهديد أو ترويع شعبها.

ووجه الحزب تهنئة الي عبد الفتاح السيسي على الثقة الكبيرة والغالية التي أكدها المصريون عبر صناديق الانتخابات ليعلنوا للعالم أجمع أن الشعب المصري اختار بملئ إرادته عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر عبر تصويت سري في انتخابات لم تشهد البلاد مثيلا لها في الشفافية والنزاهة والحياد ليحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتضمن البيان كلمة من الحزب موجهة لرئيس الجمهورية الجديد جاء فيها ” نحن نعلم أن المسؤولية كبيرة وأن الأزمات والصعاب والمشاكل التي تنتظركم أكبر بكثير من قدرة أي بشر ولكنها لا تستعصي على الخالق سبحانه وتعالى والذي وضع بقدرته محبتكم في قلوب المصريين ، فسر على بركة الله ومن خلفك شعب عظيم إذا ما حسنت إدارته إدارة رشيدة وحسنت قيادته قيادة حكيمة قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وأن تكون مثلا وقدوة في كل ما تقول وتفعل فإن هذا الشعب قادر على صنع المعجزات ، صنعها المصريون عندما تولى أمرهم محمد علي باشا فأصبحت مصر دولة كبرى وصنعها المصريون في حرب 1973 تحت قيادة الرئيس أنور السادات ، وسوف يصنعها المصريون بإذن الله تحت قيادتكم ويبنون مصر الكبرى إن شاء الله التي نحلم بها جميعا”.

وختم الحزب بيانه بتحية إلى من وصفه بالوطني الشريف حمدين صباحي الذي خاض معركة انتخابية شريفة ، متمنيا أن يستمر عطاؤه الوطني الذي تحتاج إليه البلاد في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

> أ ش أ