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وائل جسار يغنى فى مهرجان موازين بالمغرب السبت المقبل

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وائل جسار يغنى فى مهرجان موازين بالمغرب السبت المقبل وائل جسار يغنى فى مهرجان موازين بالمغرب السبت المقبل

يقدم الفنان وائل جسار مجموعه من أغلنية الجدييدة بالحفل الذى يحييه يوم السبت المقبل31مايو،والذى يقام ضمن فاعليات اليوم الثانى لمهرجان موازين بالمغرب.
> ومن ناحية أخرى أنتهى مؤخرا جسار من تسجيل الأغنيه الخاصه بتيتر مسلسل”شمس الذى تقوم ببطولته ليلى علوى.وهى من كلمات الشاعر نبيل خلف ،لحن وليد سعد،توزيع مصطفى داغر،وتم تسجيلها فى دبى.
> يذكر أن جسار سبق وسجل أيضا أغنية المقدمة والنهاية لمسلسل الرسوم المتحركه”عجائب القصص فى القران”،والذى ام بتأليف كلماتها كاتب العمل الشاعر محمد بهجت.

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