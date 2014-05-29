مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة في الصومال لمدة عام

تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قرارا بريطانيا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الي الصومال لمدة عام كامل.

وحدد القرار مهام البعثة الأممية بأنها تتمثل في القيام بمهام المساعي الحميدة لعملية السلام والمصالحة التي تضطلع بها حكومة الصومال الإتحادية ، وتوفير الدعم لحكومة الصومال ولبعثة الإتحاد الأفريقي حسب الاقتضاء ، عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات العامة اللازم اتباعها في مجالي بناء السلام وبناء الدولة.

ورحب القرار بانشاء البعثة كبعثة متكاملة خاضعة للتوجيه الاستراتيجي للمثل الخاص للأمين العام ، كما رحب باعادة فتح مجمع الأمم المتحدة القطري المشترك في مقديشيو في 24 أبريل 2014 ، وحث القرار فريق الأمم المتحدة القطري علي الانتقال الي العاصمة الصومالية حسب ماتسمح به الظروف الأمنية.

وأدان قرار مجلس الأمن بشدة الاعتداءات الارهابية التي ارتكبتها مؤخرا حركة الشباب في الصومال وفي المنطقة ، وكرر المجلس تأكيده في قرار اليوم علي أن “الهجمات الإرهابية لن تفل من عزمه علي دعم عملية السلام والمصالحة في الصومال”.

ودعا قرار مجلس الأمن الحكومة الصومالية الي وضع خطة واضحة المعالم من أجل اجراء انتخابات في عام 2016 ، وأعرب عن استعداده للمساعدة في انجاز المراحل الرئيسية من قبيل اجراء استفتاء علي الدستور وتكوين ادارات مؤقتة للدولة.

وأعرب القرار عن قلق المجلس البالغ ازاء الحالة الإنسانية في الصومال ، مشيرا الي وجود 2,9 مليون صومالي يحتاجون الي مساعدة انسانية ، وأكد علي مخاطر ازدياد التدهور.

ودعا القرار جميع الأطراف إلي “اتاحة وتيسير ايصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون معوقات وفي الوقت المناسب الي المحتاجين في جميع أنحاء الصومال”.

وأعرب قرار مجلس الأمن عن القلق البالغ ازاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان ، والقتل خارج القضاء والعنف ضد المرأة والأطفال والصحفيين والاحتجاز التعسفي وتفشي العنف الجنسي ، بما في ذلك معسكرات المشردين داخليا.

> أ ش أ