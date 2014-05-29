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آبل تحوّل أيفون إلى مركز تحكم بالأجهزة الإلكترونية المنزلية

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آبل تحوّل أيفون إلى مركز تحكم بالأجهزة الإلكترونية المنزلية آبل تحوّل أيفون إلى مركز تحكم بالأجهزة الإلكترونية المنزلية

تكشف شركة آبل الأسبوع القادم عن نظام التشغيل “iOS 8″ للهواتف المحمولة والذي يشمل مركزا موحدا للتحكم بالأجهزة الإلكترونية المنزلية، الأمر الذي سيمكّن أصحاب أيفون وغيرها من أجهزة ” i ” من ضبط منظومة الأمان والإضاءة بواسطة مصابيح “بلوتوث” وتشغيل مكيفات الهواء دون اللجوء إلى لوحات التحكم في المنازل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى صحيفة “Financial Times” فإن البرمجيات المذكورة يمكن أن تعمل مع الإلكترونيات الذكية التابعة لشركات أخرى مثل شركات “نيست” و”دروبكام” و”فيليبس” التي يجب أن تحصل على ترخيص لإطلاق منتجات متكاملة مع “أيفون”.

وتقول الصحيفة إن المنظومة الجديدة للتحكم بالأجهزة الإلكترونية المنزلية لن تتوفر في أجهزة “أيفون” و”أيباد” فحسب بل وفي أجهزة التلفزيون “آبل تي في”.

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