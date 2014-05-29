نقيب المحامين:لا لتحديد نسب للأقباط والمعاقين والمرأة والشباب فى البرلمان القادم

قال سامح عاشور، نقيب المحامين إن المحاميين نجحوا فى معركتهم ضد جماعة الإخوان واستعادة كافة الحقوق المالية المغتصبة منهم نظير الدمغات والرسوم الخاصة بالمحاماة والتى سلبتها وزارة (الوزير أحمد مكى، وزير العدل الإخوانى السابق ).

وأضاف عاشور – خلال المؤتمر الذى عقد فى نادى المحامين الجديد بكورنيش النيل - إننا مازلنا على العهد مواصليين الجهد فى استعادة حقوق المحامين التى كفلها الدستور المصرى لاول مرة بحماية وكفالة حق الدفاع واستقلال المحاماة وضرورة تواجد محامى مع كل متهم حماية للمتهم وحقه الشرعى فى الدفاع عنه وحماية وحصانة المحام فى حالة التلبس كحق لاصغر محامى قبل الكبير.

وناشد عاشور جموع محامى مصر فى السعى الى المشاركة السياسية البرلمانية وخوض الانتخابات القادمة ليس من اجل مقاعد للمحامين بل لعدم العبث باية قوانين يتم تشريعها وتحقيق الاستحقاقات القانونية التى كفلها الدستور فى 7 مواد منها 4 مواد ذكرت المحامين تحديداً.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون للمحامين الدور الريادى فى مناقشة واقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر حتى لا تحدد نسب معينة بفئات محددة بالمجتمع كما هو مطروح الان من تحديد نسبة للاقباط والمعاقين والمراة والشباب والعمال والفلاحين والتى ستجر الشعب المصرى الى عودة التصويت الاعمى المحدد ونفتقد للديمقراطية وبناء دولة مدنية حديثة فنحن مع المستشقب والوطن ومصر فوق الجميع من الاحزاب والرؤساء واذا احسن الرئيس الجديد صنعا بالمجتمع المصرى فسنقف معه بكل ما نملك اما اذا حدث غير ذلك فسنقول له لقد اساءات الينا ونحن احسنا اليك.

وقال محسن أبوعقل، نقيب محامين بنى سويف، إننا نجحنا بجهود المحامين فى انشاء هذا الصرح العملاق بتكلفة 5 ملايين جنيه الذى يخدم كافة المحامين واسرهم واننا نامل فى ان نقيم مقر ونادى فرعى بكل مركز من المراكز الادارية لمحافظة بنى سويف واشاد محسن ابوعقل نقيب محامين بنى سويف بجهود كل محامى المحافظة فى انشاء المقر الجديد خاصة خالد عمار عضو النقابة العامة ومحمد الريدى رئيس لجنة الشباب بنقابة بنى سويف وجمال ربيع امين عام نقابة المحامين.

وقال سعيد عبدالمقصود، مدير النقابة إن المقر والنادى الجديد يقع على كورنيش النيل على مساحة 1500 مترا ويضم قاعات للكمبيوتر وصالات للانتظار وحديقة للاطفال وقاعات محاضرات.

وجه محامو بنى سويف أول تهنئة للمشير عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه الكاسح فى انتخابات رئاسة الجمهورية جاء ذلك على لسان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب خلال افتتاحه لمقر ونادى المحامين على كورنيش النيل ببنى سويف وحضره اكثر من 1000 محامى من نقابة المحاميين بالمحافظة.