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الأردن ينصح مواطنيه مجددا بعدم السفير لليبيا بسبب غياب الأمن

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الأردن ينصح مواطنيه مجددا بعدم السفير لليبيا بسبب غياب الأمن الأردن ينصح مواطنيه مجددا بعدم السفير لليبيا بسبب غياب الأمن

ليبيا

نصحت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم الخميس المواطنين الأردنيين بعدم السفر إلى الأراضي الليبية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة التي تمر بها ليبيا ، فيما دعت جميع الأردنيين المقيمين في الأراضي الليبية إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وتشهد ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة ، وتصاعدا في أعمال العنف بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين ناصر جودة مؤخرا إن ليبيا دولة نكن لها كل الاحترام ولنا معها علاقات قديمة ويجب أن نحافظ عليها كما علاقاتنا مع كل دول العالم، معربا عن تمنياته بأن تتمكن الدولة الليبية من السيطرة على حالة الفلتان الأمني الحالية وأن يعود إليها الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين كانوا قد اختطفوا السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان – الذي بدأ عمله سفيرا للأردن في ليبيا اعتبارا من أبريل 2012 – منتصف أبريل الماضي وأصابوا سائقه (مغربي) برصاصتين قبل أن يتم إسعافه بأحد مستشفيات طرابلس ، إلا أنه قد تم الإفراج عنه في 13 مايو الجاري.

أ ش أ

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