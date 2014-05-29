رسميًا.. السيسي يحصل على 95.4% من اجمالي عدد الناخبين بشمال سيناء

أعلن المستشار ثروت عامر، رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بمحافظة شمال سيناء، نتيجة الانتخابات الرئاسية بمراكز وأقسام المحافظة.

وقال عامر – في تصريح له اليوم الخميس – إن المشير عبد الفتاح السيسي حصل على 71 ألفا و235 صوتًا بنسبة تصويت بلغت 95.4%، مقابل 3 آلاف و415 صوتًا لحمدين صباحي، بنسبة تصويت بلغت 4.6%.

وأضاف عامر أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 80 ألفا و422 ناخبًا بنسبة حضور بلغت 35.5% من إجمالي عدد المقيدين بجداول الانتخابات، وعددهم 226 ألفا و603 ناخبًا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 74 ألفا و650 صوتًا، والأصوات الباطلة 5 آلاف و772 صوتًا.