مقتل أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش بينهم قناص في الفلوجة بالأنبار

تمكنت قوات النخبة في العراق من قتل أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش بينهم قناص داعشي في الفلوجة بمحافظة الأنبار ، نحو 110 كم غربي العاصمة بغداد .

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب اليوم الخميس، أن قوات النخبة وبالتنسيق مع المدفعية قامت بتدمير معسكر في منطقة جبيل في الفلوجة بالانبار يتواجد فيه تجمع للإرهابيين بينهم جزائريون ومغاربة ما اسفرعن مقتل 20 ارهابيا منهم .

وفي بيان منفصل ، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم ، أن قوة امنية تابعة للنخبة تمكنت من قتل قناص داعشي في منطقة الهياكل بقضاء الفلوجة .

يذكر أن محافظة الأنبارتشهد منذ فترة عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها مختلف قطاعات القوات الامنية وبمساندة العشائر لملاحقة مسلحي تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية “داعش”.

أ ش أ