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ميناء دمياط يستقبل 47984 طن قمح و40757 طن حديد

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ميناء دمياط يستقبل 47984 طن قمح و40757 طن حديد ميناء دمياط يستقبل 47984 طن قمح و40757 طن حديد

ميناء دمياط

صرح ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي سفن الحاويات التي وصلت للميناء خلال هذا الأسبوع بلغت (24) سفينة حاويات ، و أن الميناء استقبل ( 34) سفينة بضائع عامة من مختلف الانواع كما غــــادر المينـــــاء خلال نفس الاسبوع عدد ( 25) سفينة حاويات و عدد ( 30) سفينة بضائع عامة.

وأضاف الشيطي أن الميناء استقبل خلال الأسبوع ثلاث سفن ذرة بحمولة اجمالية 158649 طن كما استقبل سفينة قمح حمولة 47984 طن و بذلك وصل رصيد القمح بالصومعة 149301 طن.

واستقبل الميناء السفينة MARINEX محملة ب 20593طن زيت و السفينة UNDATILIM محملة بعدد 75 شاحنة محملة ب 2453 طن بضائع متجهة الي دول الخليج كما دخلت الميناء لاول مرة السفينة CYTHUNDERمحملة ب 40757طن حديد

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