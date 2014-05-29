«تمرد المنيا» تحتفل بفوز السيسى مساء اليوم

دعت حركة «تمرد» المنيا إلي الاحتفال أمام ديوان عام محافظة المنيا الساعه 6 مساءً، وطالبت الأهالي بالنزول والاحتفال في الشوارع باكتساح وفوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية.

وأكدت أن محافظة المنيا انهت فزاعة “الإرهابية “، وقد رأي الشعب المصري طوال الأيام الماضية نزول المواطنين بالشارع والإدلاء بأصواتهم والاحتفال عقب ظهور مؤشرات الفوز الساحق للمشير.

وقال محمد مختار، منسق حركة تمرد بالمنيا: “لا نريد أن ننجرف بهذه الفرحه إلى نسيان أن وراء هذا الشعب العظيم مهمه صعبه جداً لابد من التكاتف لاتمامها بكل جهد و عرق و هى بناء مصر واعلمو أيضا أن جميعنا كان يعلم بهذه النتيجه لأن عبد الفتاح السيسى هو كان مطلب كل مواطن مصرى و لا تنسو أن من قاطع أو أبطل أو انتخب حمدين صباحى هم من نسيج هذا الوطن بل وأصدقائنا وأصدقاء ميدان وكفاح و رفقاء الدرب فاعملو على تقريب المسافات ولا تبعدوها لكى تنهضو بهذه الامة وكما ابهرتم العالم اكثر من مره فأريد منكم انت تعلمو العالم درس من دروس الوطنيه و كيف نحن نسيج واحد واطالب من المواطن عبد الفتاح السيسى ان يكون رئيس لمعارضيه قبل مؤيديه”.