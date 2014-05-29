العليا للانتخابات: السيسى حصل على 594 ألف مقابل 22 ألف لصباحى في بني سويف

أكد المستشار حاتم عبدالهادى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببنى سويف أن المشير السيسى حصل على 594091 صوتا فيما حصل حمدين صباحى على 22472 صوتا على مستوى 9 لجان عامة بنسبة 96 % بينما حصل حمدين صباحى على 4% وان جملة الاصوات التى لها حق الانتخاب فى محافظة بنى سويف 1535056 صوتا وأن جملة الحضور على مستوى المحافظة بلغ 609155 ناخبا والاصوات الصحيحة 576563 والاصوات الباطلة 32592 وبلغت النسبة العامة 40 %و أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات محافظة بني سويف النتيجة النهائية لمدينة بني سويف برئاسة المستشار حاتم عبدالهادى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وجاءت على النحو التالي عدد الحضور : 91156وعدد اﻷصوات الصحيحة : 86118واﻷصوات الباطلة : 5038وحصل السيسي : 82859وحصل صباحي : 3259 وفى لجنة الفشن بلغ عدد الحضور : 820049وعدد اﻷصوات الصحيحة : 77836واﻷصوات الباطلة : 4253وحصل السيسي : 74555وصباحي : 3281وفى لجنة سمسطا عدد الحضور : 45638وعدد اﻷصوات الصحيحة : 45428واﻷصوات الباطلة : 3407وحصل السيسي : 40132وحصل صباحي : 2089.

وجاءت نتيجة اللجنة العامة لمدينة ومركز ببا حيث بلغ عدد الحضور : 84325 وعدد اﻷصوات الصحيحة : 79566واﻷصوات الباطلة : 5317وحصل السيسي : 76561وصباحي : 3005وفى اللجنة العامة لمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل حصل المشير السيسى على 1230 وحصل حمدين على 208 والاصوات الباطلة 117 وفى اللجنة العامة لمركز ومدينة اهناسيا حصل المشير السيسى 59571 وحصل حمدين على 20125 صوتا والاصوات الباطلة 3026 وفى اللجنة العامة لمركز ومدينة سمسطا حصل المشير 40132 صوتا وحمدين 2089 والاصوات الباطلة 3407.

وفى اللجنة العامة لمركز بنى سويف حصل المشير على 84758 وحمدين على 2771 صوتا والاصوات الباطلة 4511 وفى اللجنة العامة لمركزومدينة ناصر حصل المشير السيسى 61247 صوتا وحمدين 2292 والاصوات الباطلة 3033 وفى اللجنة العامة لمركز الواسطى حصل المشير 74188صوتا وحمدين 3235 صوتا والاصوات الباطلة 4716.