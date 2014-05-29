حملة السيسي تثني على دور صباحي في الانتخابات الرئاسية وتصفه بـ “الوطني”

أصدرت الحملة الرسمية لمرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، بيانًا تُثني فيه على دور شعب مصر ومشاركته في انتخابات الرئاسة وتؤكد على أهمية دور المرشح حمدين صباحي الوطني، حيث جاء بالبيان : تتقدم حملة المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير إلى الشعب المصري العظيم ، الذي تجلت عبقريته الوطنية في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية ، لتختار مصر مستقبلها ، ولإنجاز استحقاق جديد فى خارطة المستقبل، التى التقت عليها إرادة جموع المصريين ، كأحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .

وأثنت الحملة آيضًا على دور مرشح الرئاسة حمدين صباحي وتقدمت له بالشكر والتقدير والاحترام، مشيرة إلى أنه قدم هو وحملته نموذجا وطنياً محترما للمنافسة الشريفة الراقية ، تحت راية مصر .

وأضاف الحملة في البيان : إن كان الشكر فى مقام أداء الواجب ، ليس جائزا إلا أن الملحمة الوطنية التى أداها قضاة مصر الأجلاء ومعاونيهم ، ورجال القوات المسلحة البواسل ، ورجال الشرطة الأوفياء ، لتخرج العملية الانتخابية على هذا النحو ، الذى أبهر العالم ، فهو أمر يجب أن نقف أمامه بكل التقدير والاحترام ، لتؤكد مصر مجددا من خلال شعبها وقضاتها وجيشها وشرطتها عبقرية هذا الوطن وعظمته ، وأن حضارته الضاربة فى عمق التاريخ ممتدة إلى حاضره ومستقبله ، وأن هذا الوطن قد وضع نفسه بإرادة هذا الشعب العظيم على بداية الطريق الصحيح ، وخطا بمنتهى القوة والثبات والثقة ، خطوته الثانية نحو المستقبل ، الذى اختاره وانحازت إليه إرادته .

وجاء بالبيان : في هذا المقام لا يخفى على أحد الدور الفعال الذى أداه الإعلام المصرى الرائد متحملا مسئوليته الوطنية سواء ، الحكومى أو الخاص ، الذى بدت فيه ملامح النضج والاحترافية ، فى تناول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ، وأتاح للرأى العام المعلومة فى لحظتها ، صوتا وصورة بتجرد ومهنية ، على نحو كفل حق المعرفة لدى المصريين وشكّل ضمانة موثقة لسير العملية الانتخابية ، فى جميع مراحلها .

واختتمت الحملة البيان بقولها : المقصود أن هذا الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل يتصل بصورة وثيقة بضرورة الاصطفاف الوطنى والعمل بتجرد كامل ، ووطنية مخلصة لهدف وحيد ، ينبغى أن يتوافق عليه الجميع ، بغض النظر عن انتمائاتهم أو توجهاتهم ، وهو حب هذا الوطن والتضحية من أجله وتحيا مصر .