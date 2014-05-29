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حملة السيسي تثني على دور صباحي في الانتخابات الرئاسية وتصفه بـ “الوطني”

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حملة السيسي تثني على دور صباحي في الانتخابات الرئاسية وتصفه بـ “الوطني” حملة السيسي تثني على دور صباحي في الانتخابات الرئاسية وتصفه بـ “الوطني”

 

السيسى-وحمدين

أصدرت الحملة الرسمية لمرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح ، بيانًا تُثني فيه على دور شعب ومشاركته في انتخابات الرئاسة وتؤكد  على أهمية دور المرشح حمدين صباحي الوطني، حيث جاء بالبيان : تتقدم حملة المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير إلى الشعب المصري العظيم ، الذي تجلت عبقريته الوطنية في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية ، لتختار مصر مستقبلها ، ولإنجاز استحقاق جديد فى خارطة المستقبل، التى التقت عليها إرادة جموع المصريين ، كأحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .

وأثنت الحملة آيضًا على دور مرشح الرئاسة حمدين صباحي وتقدمت له بالشكر والتقدير والاحترام، مشيرة إلى أنه قدم هو وحملته نموذجا وطنياً محترما للمنافسة الشريفة الراقية ، تحت راية مصر .

وأضاف الحملة في البيان : إن كان الشكر فى مقام أداء الواجب ، ليس جائزا إلا أن الملحمة الوطنية التى أداها قضاة مصر الأجلاء ومعاونيهم ، ورجال القوات المسلحة البواسل ، ورجال الشرطة الأوفياء ، لتخرج العملية الانتخابية على هذا النحو ، الذى أبهر العالم ، فهو أمر يجب أن نقف أمامه بكل التقدير والاحترام ، لتؤكد مصر مجددا من خلال شعبها وقضاتها وجيشها وشرطتها عبقرية هذا الوطن وعظمته ، وأن حضارته الضاربة فى عمق التاريخ ممتدة إلى حاضره ومستقبله ، وأن هذا الوطن قد وضع نفسه بإرادة هذا الشعب العظيم على بداية الطريق الصحيح ، وخطا بمنتهى القوة والثبات والثقة ، خطوته الثانية نحو المستقبل ، الذى اختاره وانحازت إليه إرادته .

وجاء بالبيان : في هذا المقام لا يخفى على أحد الدور الفعال الذى أداه الإعلام المصرى الرائد متحملا مسئوليته الوطنية سواء ، الحكومى أو الخاص ، الذى بدت فيه ملامح النضج والاحترافية ، فى تناول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ، وأتاح للرأى العام المعلومة فى لحظتها ، صوتا وصورة بتجرد ومهنية ، على نحو كفل حق المعرفة لدى المصريين وشكّل ضمانة موثقة لسير العملية الانتخابية ، فى جميع مراحلها .

واختتمت الحملة البيان بقولها : المقصود أن هذا الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل يتصل بصورة وثيقة بضرورة الاصطفاف الوطنى والعمل بتجرد كامل ، ووطنية مخلصة لهدف وحيد ، ينبغى أن يتوافق عليه الجميع ، بغض النظر عن انتمائاتهم أو توجهاتهم ، وهو حب هذا الوطن والتضحية من أجله وتحيا مصر .

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