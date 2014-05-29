بلدية دبي: قرابة 500 محل تتوقف عن بيع التبغ

تشارك بلدية دبي في اليوم العالمي لمكافحة التدخين - الذي يصادف 31 مايو من كل عام - من خلال مبادرة وقف بيع التبغ اليوم لمدة 24 ساعة في إمارة دبي.

وقال المهندس مروان المحمد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي إن قرابة 500 محل أبدت استعدادها للمشاركة في فعاليات الدائرة لمكافحة هذه الظاهرة خلال اليوم العالمي ومنها عدد من محطات الوقود ومحلات البيع بالتجزئة.

وأضاف أن بلدية دبي حريصة على المشاركة في هذه الفعالية كل عام من منطلق التزامها بسلامة المجتمع من خلال تسليط الضوء على الأخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التدخين والدعوة إلى وضع سياسات فعالة كفيلة بالحد من استهلاكه.

وأفاد بأن هذه المناسبة فرصة سانحة لإبراز رسائل محددة ترمي إلى مكافحة التدخين وتعزيز الامتثال لأحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .. مشيرا الى أن الهدف النهائي لليوم العالمي يتمثل في الامتناع عن التدخين لحماية أجيال الحاضر والمستقبل ليس فقط من العواقب الصحية المدمرة الناجمة عن التبغ بل أيضا من الآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

وأوضح أن التدخين يذهب بحياة ما يقرب من ستة ملايين شخص سنويا منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر .. محذرا من أن عدم التحرك ضد التدخين من شأنه أن يودي بحياة أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن التدخين سيسجل ما يفوق نسبة 80 في المائة من الوفيات التي يمكن تلافيها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأعرب المحمد عن شكره لجميع المشاركين في المبادرة ..متمنيا أن تستطيع بلدية دبي وقف تداول التبغ في الإمارة بشكل كامل بمشاركة تطوعية من قبل جميع المحلات إذ يوجد لهذه المبادرة النبيلة تأثير كبير في نشر رسالة قوية في أوساط المجتمع ولو كان ليوم واحد فقط.