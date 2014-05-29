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مدير الكرة بالزمالك: نسعى للحصول على كأس مصر والحفاظ على اللقب

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مدير الكرة بالزمالك: نسعى للحصول على كأس مصر والحفاظ على اللقب مدير الكرة بالزمالك: نسعى للحصول على كأس مصر والحفاظ على اللقب

أرشيفية

أكد أحمد عبد الحليم مدير الكرة بنادى الزمالك أن فريقه يسعى للفوز بكأس ليحافظ على اللقب الذي حصده الموسم الماضي بالفوز على وادي دجلة في اللقاء النهائي.

أوضح عبد الحليم أن مباريات الكأس دائما ما تكون صعبة مهما كانت قوة الفريق المنافس، خاصة وأن المفاجآت في البطولة واردة، وبالتالي فإن الزمالك سيخوض مباريات البطولة بكل قوة للحفاظ على اللقب الغالي.. وسيدخل المباريات و”عينه” عليه .

شدد مدير الكرة على أن موعد المباراة جيد إلى حد كبير، حيث يأتي بعد انتهاء مباريات الدوري، وبالتالي يكون الاستعداد بكل قوة، متمنيا من لاعبي الزمالك أن يكون لديهم الإصرار والرغبة في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

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