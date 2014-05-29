اليوم..الأمم المتحدة تحتفل بـ «اليوم الدولى لحفظة السلام»

تحتفل الأمم المتحدة والعالم، اليوم الخميس، باليوم العالمي لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، والذي يوافق الــ 29 من مايو من كل عام

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم للإعراب عن التقدير والامتنان لجميع أفراد حفظ السلام الذي خدموا وضحوا بحياتهم في سبيل السلام والأمن للعالم منذ عام 1948م.

وبهذه المناسبة تقيم مكاتب الأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، احتفالات رسمية لتكريم ذكرى حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم.

ومنذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة الأولى لحفظ السلام في عام 1948 وحتى نهاية إبريل 2014، فقد قتل نحو 3200 من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين في سبيل السلام نتيجة لأعمال العنف والحوادث والأمراض، بحسب إحصاءات وبيانات صادرة عن الامم المتحدة

الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد عين في الـ12 من الشهر الجاري النرويجية “كريستين لوند” قائدة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، خلفاً للصيني تشاو ليو، وبهذا التعيين أصبحت “لوند” أول قائد أنثى لقوة حفظ سلام في تاريخ الأمم المتحدة.

يذكر أن الغرض من إحياء هذا اليوم: هو إحياء ذكرى حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الذين قضوا نحبهم في سبيل السلام، والذين حصلوا على ميدالية داغ همرشولد لحفظ السلام، وكذلك تكريم جميع الرجال والنساء الذين خدموا وما زالوا يخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لما يتمتعون به من مستوى عالٍ من الاقتدار المهني والتفاني والشجاعة.