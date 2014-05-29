عصام الأمير: التليفزيون المصرى قدم مثال للأداء المهنى الراق فى تغطية الانتخابات

أعرب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن شكره وتقديره العميق لجميع العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون نيابة عن جموع الشعب المصري لما لمسه من أداء مهنيٍ راقٍ لسائر العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة الدعاية ومروراً بعملية التصويت حتى إعلان النتائج الأولية ومظاهر احتفالات الشعب المصري.

وأشاد الامير اليوم الخميس بأداء قطاع الأخبار مسموعاً ومرئياً والإذاعة المصرية والقنوات الإقليمية وقطاع الهندسة الإذاعية وقطاع التليفزيون والقنوات المتخصصة لما بذلوه من جهدٍ مضنٍ على مدار العملية الانتخابية .

وأكد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيظل مؤدياً لدوره تجاه الجميع بنزاهة وموضوعية واحترام ، وأن يظل إعلاماً وطنياً يعبر عن جموع الشعب المصري.

أ ش أ