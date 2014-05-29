نشوى مصطفى للسيسى: سيادة الرئيس..البطالة أهم مشاكلنا

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة إلى المشير عبد الفتاح السيسى بعد ظهور مؤشرات تؤكد فوزه باأنتخابات الرئاسه،مطالبة إياه من خلالها بمراعاة أن البطاله أهم المشاكل التى يعانى منها شباب مصر.

وكتبت نشوى فى رسالتها .سيادة الرئيس ، املنا فيك كبير -، عارفين انهم مش حيسبوك وحايحاولوا يعطلوك بس على مين ، انت ربنا مأيدك بجنوده والدليل حب الشعب ليك ، احنا معاك وفى ضهرك حنستحمل بس امانة عليك ، البطالة اهم المشاكل ،لو اتحلت حتبقى خطوة كبيرة فى دعم مصر .

وأضافت نشوى، البطالة يعنى الاحباط..يعنى شباب ماعندهاش امل فى بكرة ،يعنى سعل ينضحك عليهم بشوية شعارات ، من نوعية حنكمل ثورة و،حنحقق اهدافنا ،عايزين الشعارات تتبدل ، وتبقى حنكمل شغل وحنحقق حلمنا بحياة فيها امل فى بكرة ، فيها عدل يعنى اللي حيشتغل حيعيش بكرامة، سيادة الرئيس سايقة عليك النبى شغلنا.

يذكر أن نشوى كانت قد أعلنت منح صوتها بانتخابات الرئاسه للمرشح عبد الفتاح السيسى، وذلك قبل ظهور مؤشرات تؤكد حسمه لها.