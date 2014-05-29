الأهلي يبدأ الكأس بمواجهة المنيا .. والزمالك مع المحلة

أجريت اليوم قرعة دور الستة عشر لكأس مصر بحضور الكابتن حمادة المصرى عضو مجلس الادارة والمهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية : الأهلي مع المنيا والقناة مع الرجاء واتحاد الشرطة مع الانتاج الحربي وسموحة مع طلائع الجيش والاسماعيلى مع الداخلية والمقاولون مع وادى دجلة وحرس الحدود مع انبى والزمالك مع غزل المحلة .

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> تقام مباريات دور الـ 16 كأس مصر يومى 21 و22 يونيو المقبل بينما يقام دور الثمانية يومى 10 و11 يوليو القادم والدور قبل النهائى يومى 14 و15 يوليو والنهائى يوم 19 يوليو والدورى الجديد يبدأ 14 اغسطس القادم ..صرج بذلك عامر حسين .

وأضاف أن الرعاية سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل فى دور ال8 بينما تجرى فى دور ال16 ودوال8 برعاة الأندية .. وانتهت بذلك أزمة الرعاة بين اتحاد الكرة والأندية بعد الاستقرارعلى عدم طرح مزايدة الرعاية إلا قبل مباريات الدور قبل النهائى والنهائى للبطولة، وسمح اتحاد الكرة للأندية بارتداء قمصان تحمل أى إعلانات لاغيا عقوبات الإعلانات المخالفة فى مباريات دور الـ16 والـ8.