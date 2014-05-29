ورقة الامتحان بين يديك11 قاعدة للإجابة

«الامتحان وسيلة وليس غاية؛ للوقوف على مدى قدرة الطالب على التحصيل، ومقدار ما تم تخزينه من معلومات داخل الرأس، وإمكانية استرجاعها عندما يلزم الأمر». بهذه الكلمات يبدأ الدكتور يسرى عبد المحسن أستاذ الأعصاب بطب القاهرة حديثه عن طرق الاستذكار، وقواعد الإجابة في نقاط يوجهها للطالب والوالدين معاً.

للآباء نقول:

يجب أن يتدرب الطالب على مواقف الامتحان طوال العام الدراسي بينه وبين نفسه، وبينه وبين زملائه؛ حتى يستطيع مواجهة الامتحان النهائي بشجاعة ومقدرة دون أي خوف أو توتر.

* كثيراً ما يصاب الطالب بشعور «صد النفس»، واليأس الشديد كلما اقترب موعد الامتحان، مردداً: المعلومات قد تبخرت! لقد نسيت كل شيء! كل هذه الأحاسيس وهمية، ولا أساس لها من الصحة.

* عدم الثقة بالنفس في المعلومات التي درسها الطالب طوال العام ترفع من درجة التوتر، وتفقده السيطرة على نفسه، وبالتالي على الاستذكار والاستيعاب الهادئ.

* كثرة الحديث عن الامتحانات، وزيادة النصائح من قبل الأسرة تخلق جواً من الشحن العاطفي والانفعال الزائد...خاصة للأبناء الذين يتصفون بضعف الشخصية.

* المطلوب درجة مقبولة من الحماس للإقدام على المذاكرة، وليس الذي يدفعه للشلل في حركته، وعدم القدرة على التركيز.

* لابد من بث الإيمان العميق بالله في نفس الطالب، وأنه سيحصل على نصيبه، وإن أجره لن يضيع، كما لابد أن تكون السرعة في التحصيل والاستذكار منتظمة قبل الامتحان.

* 75% من إجابات الطلاب في الامتحان تعتمد أساساً على استيعابه ودراسته أثناء العام الدراسي، وليست الفترة التي تسبق الامتحان مباشرة.

وللطلاب نقول:

1- عليك مراعاة توفير الراحة والاسترخاء والنوم الكافي، والتغذية السليمة ليلة الامتحان.

2- عليك قراءة ورقة الامتحان قراءة شاملة، ثم تحديد أولويات الإجابة عن الأسئلة، على أن تبدأ بالسهلة التي تعرفها أولاً.

3- تقسيم زمن متساوٍ للإجابة عن كل سؤال، ويجب ألا يتعدى زمن أي سؤال على الآخر.

4- عليك مراعاة قراءة السؤال جيداً بتكرار كتابته كما فهمته على ورقة الأسئلة.

5- إن تعثرت عملية الاستمرار في الإجابة، أو شعرت بالتوقف وعدم القدرة على الإجابة؛ فعليك أن تنتقل إلى السؤال التالي مع مراعاة الوقت.

6- يجب الاستفادة من أي وقت متبقٍ في المراجعة الشاملة للامتحان.

7- الامتناع النهائي عن حساب الدرجات، أو تقدير النتائج التي تحصل عليها أثناء إجاباتك.

8- لا تسمح بسريان الشعور باليأس لمجرد تعثرك في إجابة أحد الأسئلة.

9- تحضير كل الأدوات اللازمة، وعدم نسيان أي شيء منها أثناء ذهابك للامتحان.

10- عليك أن تسد أذنيك وعينيك عن كل مايدور حولك من كلام أو حركات داخل اللجنة؛ حتى لا تفقد تركيزك.

11- عليك ألا تتحدث عن إجاباتك، أو مراجعة ما تم بعد نهاية الامتحان؛ حتى لا تتأثر إجاباتك في الامتحان التالي.