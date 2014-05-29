الكرسى حلو يا مولانا

توفى منذ أيام صهرى أبوالعباس محمد وكان صوفياً زاهداً عابداً ورعاً محباً لكل الناس.. لا يكره أحداً ولا يحتد على أحد.. لم أسمعه يوماً يدعو على أحد.. رغم سجن أولاده وأزواج بناته سنوات طويلة.

وكان صهرى هذا أقدم شيوخ طريقته وأكثرهم التزاماً ظاهراً وباطناً وأكثرهم بذلاً لأبناء طريقته.. ولما آلت إليه المشيخة.. جاء بعض الشباب الصغير وأرادوا عزل صهرى وأخذ الساحة التى أؤتمن على مفاتيحها لأكثر من أربعين عاماً.. فهاج بعض أولاده وماجوا فقال لهم: فليأخذوا كل شىء.. أنا لا أريد شيئاً.. ولعلهم يصلحون فيها أكثر منى، واعتزل الأمر فى هدوء وسكينة.

راجعت حياة الرجل كلها فوجدتها تسير على نفس المنوال الذى مضى عليه أبى- صوفى النزعة أيضاً- فكلما نازعهما أحد فى حقهما تركاه له إيثاراً لما عند الله وحده وليس ضعفاً.

تفكرت فى أمر الصوفية جميعاً ومنهم أبى وصهرى فوجدت فيهم صفتين مهمتين تحتاجهما الحركة الإسلامية المعاصرة.. وهى حب الناس جميعاً، والثانية عدم مصارعة أحد على كراسى السلطة.. ولولا ما شاب الصوفية من بدع وخرافات ليست منها لكان لهم شأن آخر.

فالصوفية تحتاج إلى شىء من التسلف والضبط.. والحركة الإسلامية كلها تحتاج إلى شىء من الحب والزهد والتصوف.

تدبرت أمر السلطة والكرسى فرأيت أن كل صراعات الدنيا كلها تدور حولها.. ومعظم الدماء التى تسال والأموال التى تنفق تكون بسببها ومن أجلها.

كان عبدالكريم قاسم، رئيس العراق، يحب الشيخ الشعراوى ويأنس لرأيه.. وكانت نذر الثورة على قاسم تلوح من بعيد فأحب أن يستلهم رأيه فقال: ما رأيك يا مولانا فى هؤلاء الذين يريدون استلاب عرشى وعزلى من منصبى.. إنهم سيقتلوننى إن لم أترك لهم المنصب.

وانتظر أن يقول له الشعراوى تمسك بالمنصب فأنت أحق الناس به وأولاهم به.. ولكن الشعراوى فاجأه قائلاً: «اترك لهم المنصب فوراً فهو لا يساوى شيئاً».

ارتبك عبدالكريم قاسم وسكت برهة ثم قال متحرجا ً: «ولكن المنصب والكرسى حلو يا مولانا» بلغة عراقية معبرة.. وإذا بالثائرين عليه لم يخلعوه فقط ولكنهم قتلوه وسحلوه ومثلوا بجثته.

تدبرت هذه القصة طويلاً.. أدركت أن أبناء جماعات الإسلام السياسى بجميع طوائفهم لن يهنأ لهم مقام فى الدنيا ولن يستريحوا طالما يسعون إلى الحكم ويعتقدون أنهم الأجدر له.. وكذلك كل من يسعى إلى الحكم من غيرهم أو خصومهم.. فهم جميعاً فى هم َّ دائم وغم متواصل وعداوات متتابعة ومتواصلة وتحالفات متباينة وحروب باردة وساخنة للوصول إلى الحكم.. حتى إذا وصلوا إليها تضاعف الهم وزاد الصراع مع منافسيهم من أتباعهم وخصومهم على السواء.

إنه الهم والغم والنكد والكدر اللانهائى.. سواء لمن يبحث عنها بحق أو بغير حق.. أو هو أهل لها أو ليس لها بأهل.

كراسى السلطة فيها شيطان مريد يخرج لليبرالى والاشتراكى والإسلامى واليسارى والعسكرى.. ويندر من يصمد أمام هذا الشيطان المريد.. ولم ينجُ من فتنة السلطة والكرسى إلا القليل.

فى مطار كراتشى التقى المرحوم أحمد رائف بالمشير سوار الذهب قدراً.. فقد وجد رائف سوار الذهب يجلس فى ترانزيت المطار وحده ودون حراسة أو مرافقين فجلس إلى جواره وعرفه بنفسه.

ثم سأل المشير: هل أنت مجنون حتى تترك السلطة والحكم فى السودان هكذا ببساطة.. وكيف هان عليك هذا الكرسى؟

فقال له بهدوء: لم أكن مجنوناً.. ولم أفعل شيئاً نادراً ولا غريباً.. ولكنى أدركت أن هذا الكرسى ليس من حقى.. وكيف أستلب شيئاً لا يحق لى.. وقد تعلمت من والدى ألا آخذ شيئاً لا يحق لى.. هكذا تم الأمر ببساطة.

إن التربية الإيمانية أو الصوفية الحقة والمحبة للآخرين والزاهدة هى التى تربى عليها سوار الذهب.. ولو كان غيره مكانه لقال إنها فرصة العمر ولا ينبغى علىَّ أن أضيعها.. وحاك لنفسه من خيوط الأسباب الدينية والوطنية والسياسية ما يخدع به نفسه والآخرين.