نحن المصريون القدماء

يقول التاريخ إن الفراعنة المصريين كانوا أهل حضارة وعلم وفنون، والشاهد على ذلك ما خلّفوه من معابد ومقابر ورسوم، ويتعجب العالم من كوننا لم نصبح مثلهم، رغم أننا - كما يعتقدون - ورثتهم الشرعيون.

والحقيقة أننا - كعادتنا - نجتزئ الحقائق، ونقدم الأجزاء فنسلط عليها الأضواء لتبدو وكأنها الكل.

والأمر ببساطة أننا لسنا ورثة الفراعنة، نحن ورثة المصريين القدماء، وهؤلاء لم يرد ذكرهم في تلك المعابد أو المقابر التي بنوها بسواعدهم لأسيادهم أو آلهتهم من الفراعنة، كما أن هؤلاء لا يدخلون التاريخ، ربما فقط يزخرفون حكايات الأساطير.

ويقول التاريخ إن المصريين القدماء - وليس الفراعنة - كانوا يعبدون الفرعون باعتباره إلهاً، ثم ابن الإله، وبعد ذلك ممثل الإله في الأرض، وصولاً إلى حالة لم يعد معها المصريون يتساءلون عن صلة النسب أو القربى أو المصالح التي تربط بين الفرعون والآلهة.

وقد كان المصريون القدماء، والعهدة على التاريخ، يرقصون فرحاً عندما يمر الفرعون، وينقشون صورته على المعابد والمقابر، بل على جدران بيوتهم التي لم يتبق منها شيء لأنها كانت طينية، وقد كانوا في ذلك صادقين، فهو الفرعون، وهم مجرد مصريين لا تستقيم لهم الحياة من دونه.

وبذلك فإننا - بشهادة التاريخ نفسه - أوفياء أشد الوفاء لميراثنا، فكما بنينا لفرعون عشرات الأهرامات والمعابد في الماضي السحيق، حفرنا أكبر شبكة صرف من الترع والقنوات في عهد محمد علي، ثم حفرنا قناة السويس، ثم شيدنا السد العالي، وأعقبناه بأكبر بناء خرساني في الشرق الأوسط - وقتها - برج القاهرة، ومددنا خطوط مترو الأنفاق وأطلقنا عليها أسماءهم، وعمّرنا مدن السادات والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وعشرات المدن السكنية الأخرى، وغيرها من المدن والمنتجعات السياحية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إن لم يكن بسواعدنا فمن جيوبنا ومن قوت أولادنا.

وكالعادة، فإن الأساطير مطاطة ولا ينظر إليها التاريخ إلا ممتعضاً، ولخلاف قديم بينهما، سقطت أسماء البناءين وظلت أسماء الفراعنة أصحاب المعابد والأهرامات. وهو أمر إذا اتهمت فيه التاريخ أحالك باحتقار إلى الأسطورة، وإذا سألت الأسطورة كالت الاتهامات إلى التاريخ، ولن تخرج من هذه اللعبة سليماً فاظفر بنفسك ومتّع عينيك بهذا النص الفرعوني، قبل أن نلعب معاً لعبة مسلية:

(بينما الآلهة يجففون أعضاء الفرعون،

الذي كان يستحم مع إله الشمس

كان عامَّةُ الشعب،

قطعانُ الإله

ملقين ملابسهم

وأحذيتهم

يرقصون أمامه مهللين

فرحاً بطلعته)

أما اللعبة، فهي بسيطة؛ سوف نراقب المصريين المعاصرين وهم ينتخبون رئيسهم الجديد، لنرى معاً إلى أي حد هم جديرون بميراث المصريين القدماء من الرقص وإلقاء الملابس والأحذية فرحاً بطلعته. وذلك وفق التصنيف الذي لم يحسمه بعد صراع الأسطورة والتاريخ: ورثة الفراعنة، وورثة الكهنة، ثم ورثة المصريين.

لكن قبل أن تدخل معي هذه اللعبة، ينبغي أولاً أن تكون قد انتهيت من اتهامك لمن شارك، وانتقادك لمن قاطع، واجتهدت - بضمير - في نحت عبارات تليق بكل فريق منهما، واستعملت كل المصطلحات المتوفرة.. خائن وعميل، إرهابي، خروف، عرص، عبد (البيادة)، أغبياء وتابعون، وأن تكون قطعت شوطاً لا بأس به في اتهام القوى الداخلية والخارجية وقوى الطبيعة، فتحدثت عن الفقر والجهل وقلة الثقافة بل قلة التربية، والمؤامرات العالمية، والمناخ الحار.

هل انتهيت من ذلك؟ ... تمام.

فلنبدأ بـ(المصريين) الذين لا هُم فراعنة ولا هم كهنة، فهؤلاء عادة يرفضهم التاريخ وتهملهم الأسطورة إلا على مضض، أما الكهنة والفراعنة فإن مقاعدهم محجوزة دائماً في سجل التاريخ الكبير.

- هل لفتت انتباهكم السيدة المنتقبة التي اندمجت في وصلة 10 بلدي أمام إحدى لجان الانتخاب، فرحتم تفتشون عقولكم عن صفة سلبية تنعتونها بها، هي وكل المنتقبات؟

- هل انتقدتم الرجل الذي كان يصفق للبنات وهن يرقصن على كورنيش إسكندرية، وتساءلتم عن طبيعة هذا الأب الذي يسمح لبناته بأن يرقصن هكذا عياناً بياناً وسط الشباب؟

- هل أثارت اعتراضكم السيدة البدينة التي راحت تهز كتلتها بانفعال شديد أمام المقر الانتخابي بعد أن أدلت بصوتها؟

- هل امتعضتم من شكل النساء (البلدي) اللاتي انخرطن في وصلات من الرقص والردح والغناء على أنغام أغنية (تافهة) لحنها مسروق من إحدى الأغنيات الهندية الشهيرة؟

- هل احمرّ وجهكم خجلاً عندما رأيتم الشباب المصري مندمجاً في التعبير عن مشاعره عبر رقصات (عبيطة) تفتقر إلى الجمال والتناسق، ولا تخلو من هز وسط وبطن وأرداف، ولا تنتمي بأي صلة إلى ثقافة المكان؟

- بيني وبينكم، هل استمعتم بمشاهدة البنات الجميلات في المناطق الراقية بملابسهن الزاهية وهن يتمايلن ملوحات بأعلام مصر، وبعد أن حملتم الفيديوهات على أجهزتكم، انقلبتم فوصفتموهن بالتفاهة وربما قلة التربية والميوعة؟

- كيف كان تأثير القبلة والحضن اللذين كانا من نصيب وزير الداخلية؟ هل نجحتم في تصنيفهما والانتهاء من أمرهما أم أنهما استعصيا على التصنيف؟!

- بالمناسبة وقبل أن أنسى، قبل الانتخابات بأيام، هل شعرتم بالعار لأن منتدى دبي للإعلام لم يجد في مصر سوى السيدة صاحبة الخطاب الإنجليزي لأوباما لتكون ضيفة شرف دورته الأخيرة في دبي؟! هل أساءكم أنها كانت الممثلة الأهم لمصر في هذا المحفل الكبير، وما تناقلته وسائل الإعلام عن إهمال المشاركين للجلسات الرسمية لمشاهدة المرأة المصرية صاحبة الحظوة؟

هؤلاء هم ورثة المصريين القدماء.. أوفياء على عهد الجدود.

....

وهل انتبهتم إلى الطريقة التي يتحدث بها رموز الإعلام المصري! تلك الطريقة لا تناسب إلا كهنة فرعون الذين يتدربون داخل معابدهم على أن يقطر اليقين من كل مفرداتهم، فالكهنة فقط من دون خلق الله هم من لا يساورهم الشك أو القلق أو الارتياب، ويقطر اليقين من أكمام قمصانهم قبل شفاههم وعيونهم، هؤلاء سوف يفرح بهم التاريخ، فهم يثبتون أن لكهنة فرعون نسلاً مازال يحافظ على تقاليد أجداده!

أما أنا فقد تعبت، فلتحددوا بأنفسكم ما الذي سوف يسجله التاريخ، وما الذي سوف تفرح به الأسطورة لتضيفه إلى رصيدها عن المصريين.

وإذا تعبتم فلتكتفوا مثلي بالفرجة، فصناعة التاريخ أمر شاق، خاصة عندما يكون الجو حاراً بهذه الطريقة.

waleedalaa@hotmail.com