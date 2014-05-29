مدرسة الملكة: قرار تحويل شقيقين مسيحيين صادر بمعرفة الإدارة التعليمية

قال سامى حسن مدير مدرسة الملكة الخاصة الدولية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، إن قرار تحويل نجلى مجدى يعقوب من المدرسة إلى إحدى المدارس الأخرى، جاء بقرار من مجلس الأمناء والآباء فى اجتماعه الذى عقد بتاريخ 28 أبريل الماضى، وأيضا بعلم الإدارة التعليمية.

وأكد مدير المدرسة أن قرار التحويل تم الاستناد فيه إلى قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم الأسبق، والذى يتيح لمدير المدرسة تحويل الطالب فى حالة تعدى ولى الأمر على العاملين بالمدرسة.

وعن قول ولى الأمر بأنه تم تحويل الطالبين لأنهم ينتمون إلى أسرة مسيحية، أوضح مدير المدرسة أن المدرسة يوجد فيها ما يقرب من 50 طالبا تابعين لأسر مسيحية، بالإضافة إلى وجود بعض الموظفين بها، يعملون منذ سنوات سابقة فى المدرسة.

ونفى مدير المدرسة وجود أى تعسف أو اضطهاد للمسيحيين داخل المدرسة فالجميع فى المدرسة سواء لا فرق بينهم على حد وصفه.

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