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لجنة لاختيار قُراء القرآن الكريم المتميزين للسفر للخارج

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لجنة لاختيار قُراء القرآن الكريم المتميزين للسفر للخارج لجنة لاختيار قُراء القرآن الكريم المتميزين للسفر للخارج

تم الاتفاق اليوم الخميس، فى الاجتماع الذى عُقد برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور الشيخ محمد عبد الرازق وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ حلمى الجمل نائب نقيب القراء، والشيخ محمد حشاد نقيب قرّاء الإسكندرية ممثلين عن نقابة القرّاء على التأكيد بأهمية الامتحان لإعطاء الفرصة لأفضل الحفظة والأصوات فى السفر واستبعاد المجاملات السابقة وغير المؤهلين.
> كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد محمود الطبلاوى وعضوية كل من الشيخ حلمى الجمل والشيخ محمد حشاد لمقابلة واختبار كبار القراء، وإعطاء الفرصة أمام من تساعده ظروفه الصحية وقوة حفظه وحسن صوته ليمثل تمثيلا مشرفًا فى الداخل والخارج.

وتم الاتفاق على أن تستمر بقية اللجان مع التأكيد على استبعاد غير المؤهلين حتى لو كانوا قد اجتازوا اختبارات سابقة فى ظروف معينة، فيما أكد المجتمعون على إكرام أهل القرآن وحفظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل فى ضوء الشرع والقوانين واللوائح المنظمة.
> يأتى الاجتماع لضبط الأمور بإحقاق الحق وإعطاء الفرصة فى السفر لحفظة القرآن الكريم الحقيقيين المؤهلين، واستبعاد أى مجاملات ليست فى صالح القرآن الكريم وأهله وليست فى صالح سمعة قراء مصر.

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