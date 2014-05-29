اتحاد عمال مصر الديمقراطى: لن نترك السيسى فريسة لشياطين الإنس

أكد يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن فوز المشير عبد الفتاح السيسى بانتخابات الرئاسة يأتى لأنه رجل هذه المرحلة التى يحتاج فيها العمال لإرادة سياسية من شخص أثبت فى 30 يونيو أنه صاحب قرار لصالح الوطن وحقوق العمال التى كفلها الدستور.

أضاف معروف: "آن الأوان أن نتحمل مسئولياتنا ونقدم كعمال نموذجًا فى بناء الوطن، طالما كان الطريق ممهدًا لنا لذلك، مع الاحتفاظ بحقوقنا فى المعارضة، إن تغيير الأمر لغير صالح مصر وعمالها"،

استطرد معروف: "الدعم للسيسى ليس على المطلق، فعمال مصر جنبا إلى جنب معه كرئيس ينهض بالوطن والعمال، ولن نتركه فريسة لشياطين الإنس ورموز الفساد، وإن حاد عن الطريق فسنكون نحن من نعارضه للصالح العام".

وتابع معروف: "إن الوضع العمالى ووضع مصرنا الحبيبة يحتاج إلى الالتفاف الوطنى حول مشروع قومى، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب والمزايدات والمخاطر التى تتهدد الوطن والعمال فى الداخل والخارج، وإن إعلان عبد الفتاح السيسى رفضه تقديم فواتير لأحزاب أو تيارات أكد لنا ولاءه للمواطن المصرى البسيط، مما يستوجب على كل مصرى مخلص أن يدعم هذا الرجل بغطاء شعبى حتى لا يقع فريسة للابتزاز من الداخل والخارج، وسيصب هذا الابتزاز فى غير صالح الوطن والعمال".