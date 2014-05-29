بالفيديو..التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات: نسبة المشاركة فى التصويت 40%

كتبت. مروى جمال

أعلن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة فى عملية التصويت ما بين 39 و40%، خلال مؤتمر صحفى، الخميس، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأكد حافظ أبو سعدة، أن أغلب الذين سجلوا فى لجان الوافدين لم يجدوا أسماءهم فى كشوف الناخبين، حين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم، وهذا يحتاج للتحقيق لأنه يبدو أن هناك عبث بهذه المسألة.

وأضاف أبو سعدة، أنه لم يكن هناك إقصاء لأى تيار سياسى، لافتاً إلى أن غياب الإخوان كان إراديا وليس جبريا، مؤكداً أن المرأة أثبتت أنها القوة الضاربة فى عالم السياسة المصرية.