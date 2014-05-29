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حملة السيسى على "فيس بوك" تشكر الشعب لمشاركته الإيجابية بالانتخابات

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تقدمت حملة المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى بالشكر والتقدير إلى الشعب المصرى العظيم، للمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة إن الشعب المصرى تجلت عبقريته الوطنية فى المشاركة الإيجابية بالإنتخابات الرئاسية، لتختار مستقبلها، ولإنجاز استحقاق جديد فى خارطة المستقبل، التى التقت عليها إرادة جموع المصريين، كأحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .

كما تقدمت الحملة فى بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالشكر والتقدير والإحترام إلى المرشح الرئاسى المنافس، حمدين صباحي، الذى قدم وحملته نموذجا وطنيا محترما للمنافسة الشريفة الراقية، تحت راية مصرنا الحبيبة .

وتابع البيان: "وإن كان الشكر فى مقام أداء الواجب، ليس جائزا إلا أن الملحمة الوطنية التى أداها قضاة مصر الأجلاء ومعاونوهم، ورجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة الأوفياء، لتخرج العملية الانتخابية على هذا النحو، الذى أبهر العالم، فهو أمر يجب أن نقف أمامه بكل التقدير والاحترام".

وأشار البيان إلى أن مصر أكدت مجددا من خلال شعبها وقضاتها وجيشها وشرطتها عبقرية هذا الوطن وعظمته، وأن حضارته الضاربة فى عمق التاريخ ممتدة إلى حاضره ومستقبله، وأن هذا الوطن وضع نفسه بإرادة هذا الشعب العظيم على بداية الطريق الصحيح، وخطا بمنتهى القوة والثبات والثقة، خطوته الثانية نحو المستقبل، الذى اختاره وانحازت إليه إرادته .

وتابعت الحملة: "فى هذا المقام لا يخفى على أحد الدور الفعال الذى أداه الإعلام المصرى الرائد متحملا مسئوليته الوطنية سواء، الحكومى أو الخاص، الذى بدت فيه ملامح النضج والاحترافية، فى تناول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأتاح للرأى العام المعلومة فى لحظتها، صوتا وصورة بتجرد ومهنية، على نحو كفل حق المعرفة لدى المصريين وشكّل ضمانة موثقة لسير العملية الانتخابية، فى جميع مراحلها" .

وأكدت الحملة أن مقصود هذا الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل يتصل بصورة وثيقة بضرورة الاصطفاف الوطنى والعمل بتجرد كامل، ووطنية مخلصة لهدف وحيد، ينبغى أن يتوافق عليه الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم، وهو حب هذا الوطن والتضحية من أجله وتحيا مصر .

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