سوانزي سيتي يتعاقد مع فابيانسكي حارس أرسنال

إفي - أعلن نادي سوانزي سيتي الإنجليزي اليوم الخميس التعاقد مع البولندي لوكاس فابيانسكي حارس مرمى أرسنال.

وأشار النادي إلى أن فابيانسكي (29 عاما) سينضم إلى سوانزي سيتي فور انتهاء عقده مع أرسنال أواخر يونيو المقبل.

وعلق فابيانسكي على انتقاله قائلا "الدافع الرئيسي وراء انتقالي لسوانزي هو أنني أرغب في أن أكون الخيار الأول في الدفاع عن المرمى"، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكانت المباراة الأخيرة التي خاضها فابيانسكي مع أرسنال أمام هال سيتي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها المدفعجية بعد غياب سبعة أعوام عن الألقاب.