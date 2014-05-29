زواج جوارديولا من صديقته بعد علاقة دامت 20 عاما

إفي - تزوج الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، صباح اليوم الخميس من صديقته كريستينا سيرا، بعد علاقة دامت بينهما لأكثر من 20 عاما.

عقد الزواج في بلدية ماتاديبيرا بمدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا)، وتم الإعلان عن هذا النبأ عبر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبلدية التي قالت إن مراسم الزفاف أقيمت وسط حضور والدي جوارديولا وسيرا وأبنائهما الثلاثة ماريا وماريوس وفالنتينا.

وأشارت البلدية إلى أن زواج جوارديولا كان مفاجأة، مبينة أن إجراءات عقد الإكليل تمت عبر سفارة إسبانيا في ألمانيا، حيث يعيش المدرب منذ توليه تدريب البايرن.

ولم يقم جوارديولا أو زوجته بإرتداء ملابس خاصة للزفاف بل ظهروا بملابس غير رسمية.