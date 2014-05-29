أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زواج جوارديولا من صديقته بعد علاقة دامت 20 عاما

Google+ Print
زواج جوارديولا من صديقته بعد علاقة دامت 20 عاما زواج جوارديولا من صديقته بعد علاقة دامت 20 عاما

إفي - تزوج الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، صباح اليوم الخميس من صديقته كريستينا سيرا، بعد علاقة دامت بينهما لأكثر من 20 عاما.

عقد الزواج في بلدية ماتاديبيرا بمدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا)، وتم الإعلان عن هذا النبأ عبر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبلدية التي قالت إن مراسم الزفاف أقيمت وسط حضور والدي جوارديولا وسيرا وأبنائهما الثلاثة ماريا وماريوس وفالنتينا.

وأشارت البلدية إلى أن زواج جوارديولا كان مفاجأة، مبينة أن إجراءات عقد الإكليل تمت عبر سفارة إسبانيا في ألمانيا، حيث يعيش المدرب منذ توليه تدريب البايرن.

ولم يقم جوارديولا أو زوجته بإرتداء ملابس خاصة للزفاف بل ظهروا بملابس غير رسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع